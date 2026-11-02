Togo: Le Ministre-Maire Joseph Koamy Gomado annonce une nouvelle dynamique d'aménagement et de valorisation du domaine maritime

Entre insalubrité, occupation désordonnée des espaces et problèmes sécuritaires, le gouvernement entend réorganiser durablement le littoral togolais. L'ambition est de faire des plages des espaces propres, sécurisés et mieux aménagés, sans pour autant exclure les activités économiques.

La réorganisation du littoral togolais se précise. Face aux nombreux défis liés à l'insalubrité, à l'occupation anarchique des espaces et aux difficultés sécuritaires observées sur certaines portions des plages, les autorités entendent engager une nouvelle dynamique d'aménagement et de valorisation du domaine maritime.

Le ministre délégué chargé du Développement local, Joseph Gomado, a notamment mis en lumière ces différentes préoccupations, tout en insistant sur la nécessité de faire respecter les dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la valorisation du littoral et au Code foncier et domanial.

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L'ampleur du problème a été illustrée par une opération de salubrité réalisée entre l'hôtel de la Paix et l'hôtel Santa Maria. Cette intervention a permis de collecter 35 mètres cubes de déchets, soit près de 14 tonnes. Un volume qui témoigne des enjeux environnementaux auxquels sont confrontés ces espaces fréquentés par les populations et les acteurs économiques.

Pour Joseph Gomado, l'objectif de cette démarche n'est nullement de bannir les activités commerciales sur les plages. Il s'agit plutôt de les encadrer et de veiller à leur exercice dans un environnement légal, organisé et respectueux de l'intérêt général.

À terme, la transformation envisagée devrait permettre de mieux organiser l'occupation du littoral, de préserver son environnement et de créer de nouveaux espaces dédiés aux loisirs, au commerce et au tourisme.

Au-delà de la question de la propreté, c'est donc une nouvelle vision de l'aménagement du littoral qui se dessine : faire des plages togolaises des espaces attractifs, accessibles et sécurisés, tout en conciliant activités économiques, protection de l'environnement et intérêt collectif.