Afrique du Nord: La résilience économique face aux chocs mondiaux au coeur de la 41éme réunion du CIHFE à Rabat

TUNIS/Tunisie — « Renforcer les mécanismes de résilience économique pour faire face aux répercussions des chocs mondiaux simultanés en Afrique du Nord », est le thème de la 41éme réunion du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique du Nord (CIHFE), qui se tiendra du 3 au 5 novembre 2026, à Rabat (Maroc).

Organisé à l'initiative du Bureau de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) pour l'Afrique du Nord , le CIHFE offre aux représentants des pays membres, les chercheurs et les représentants du secteur privé, de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes, l'occasion d'échanger leurs expériences et les bonnes pratiques en matière d'atténuation des effets de chocs multiples et simultanés, et d'explorer des politiques novatrices et pragmatiques.

L'objectif est de renforcer la résilience des pays d'Afrique du Nord, de soutenir leur transformation et leur diversification économiques et d'accélérer la mise en oeuvre des Agendas 2030 (ODD) et 2063.

Le CIHFE examinera, également, les réalisations du Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord au cours de l'année écoulée et définira son programme de travail ainsi que ses orientations stratégiques pour l'année à venir.

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Selon le bureau de la CEA Afrique du nord, les recommandations de la 41éme réunion du CIHFE seront soumises à la 59e session de la Commission économique pour l'Afrique et à la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (COM 2027), prévues du 17 au 23 mars 2027, à Addis-Abeba (Éthiopie) sous le thème : Façonner l'avenir du travail en Afrique : l'emploi des jeunes.

Le 4 novembre 2026, le Bureau de la CEA en l'Afrique du Nord organisera une réunion d'experts sur le thème : "Préparation aux transformations futures : Conception de politiques pour des sociétés, économies et écosystèmes résilients".

A cette occasion, les participants étudieront les opportunités qui s'offrent aux pays d'Afrique du Nord pour concevoir et mettre en oeuvre des trajectoires de développement à même de renforcer leur résilience face aux défis mondiaux et aux chocs multidimensionnels, tout en accélérant la transformation structurelle et en œuvrant à un développement durable à long terme.

Au cours de la dernière décennie, les pays de l'Afrique du Nord ont fait preuve d'une résilience remarquable face à des chocs mondiaux multiples et concomitants.

Ils ont renforcé la mobilisation des ressources domestiques, mobilisé des sources alternatives de financement du développement, et ont mis en oeuvre des réformes structurelles visant à préserver la stabilité macroéconomique et à attirer les investissements.

Les pays de l'Afrique du nord se sont, également, appuyés sur des partenariats internationaux stratégiques pour soutenir la croissance et mieux résister aux chocs futurs, tout en œuvrant à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), afin de renforcer l'intégration économique régionale et de réduire leur vulnérabilité aux fluctuations des marchés extérieurs.

Établi au Maroc depuis 1963, le Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord des Nations Unies soutient sept pays :la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et le Soudan. Il a pour objectif de contribuer à la création d'un environnement plus propice à une croissance accélérée et inclusive et au développement durable en Afrique du Nord.