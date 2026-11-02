Congo-Kinshasa: Des intrants nutritionnels destinés aux enfants malnutris interceptés à Kananga après un présumé détournement

Un important lot d'intrants nutritionnels destinés à la prise en charge des enfants malnutris a été saisi vendredi 30 octobre à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central à la suite d'une suspicion de détournement. Les produits, en provenance de la zone de santé de Tshibala, dans le territoire de Kazumba, étaient transportés à bord de deux bus de la société Transco. Des moustiquaires imprégnées d'insecticide et du matériel médical figuraient également dans la cargaison.

Selon les autorités sanitaires, ces produits étaient acheminés vers Kananga pour être commercialisés, en violation de l'arrêté du gouverneur de province interdisant la vente de ce type de fournitures destinées aux programmes de santé publique.

La saisie a été rendue possible grâce à une dénonciation de la population locale. D'après Maître Michel Muteba Nkashama, conseiller juridique à la Division provinciale de la santé, l'intervention fait suite à une alerte lancée par la société civile et des habitants de Tshibala.

Informées de la situation, les autorités provinciales ont mobilisé les services de sécurité qui ont procédé à l'interception des deux bus et à la vérification de leur contenu.

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Les agents ont découvert à bord plusieurs produits médicaux, notamment des intrants nutritionnels communément appelés Plumpy'Nut, utilisés dans le traitement de la malnutrition aiguë chez les enfants, ainsi que des moustiquaires imprégnées d'insecticide. Selon les autorités, les produits étaient dissimulés dans des bidons ainsi que dans des sacs de maïs et de manioc.

Maître Michel Muteba Nkashama a salué la vigilance de la population de Tshibala, estimant que cette collaboration a permis d'empêcher le détournement de biens destinés aux communautés vulnérables.

« Je demande à toute la communauté du Kasaï-Central d'emboîter le pas. Lorsque vous voyez le mal, il faut le dénoncer. Cela va nous permettre d'obtenir les résultats comme c'est le cas aujourd'hui et de décourager les comportements malsains », a-t-il déclaré.

Les autorités sanitaires invitent ainsi les habitants de toute la province à signaler toute tentative de détournement ou de commercialisation illicite des produits destinés aux structures de santé.

À ce stade, les auteurs présumés de ce détournement n'ont pas encore été identifiés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités et les circonstances de l'acheminement de ces produits vers Kananga.