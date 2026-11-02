Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Psychose à Kayna après l'assassinat de trois membres du FRN

Un climat de peur règne dans la commune de Kayna, située dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu), depuis le 28 octobre. Sous occupation du Front pour la refondation de la nation (FRN), ex-AFC/M23, la cité est secouée par une série d'arrestations et d'actes de violence intervenus après l'assassinat de trois membres de ce mouvement le 18 octobre. Des sources locales font état de morts et d'interpellations arbitraires visant principalement des jeunes de la région.

Selon plusieurs sources concordantes, la situation trouve son origine dans l'assassinat, le 18 octobre, de trois membres du FRN dans des circonstances qui restent à élucider. Parmi les victimes figure Anselme Kinduvuira, secrétaire de la commune de Kayna sous administration du mouvement rebelle. Deux combattants du FRN ont également perdu la vie lors de cet incident.

À la suite de ces assassinats, le mouvement aurait lancé une vaste opération de recherche des présumés auteurs. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, un jeune conducteur de moto a été tué dans le quartier Mikundi. D'après plusieurs habitants, il était accusé d'être membre des groupes Wazalendo.

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Le même jour, un bouclage de la commune a été organisé. Selon des sources locales, au moins sept jeunes ont été arrêtés avant d'être transférés à Kasando, localité située à moins de cinq kilomètres de Kayna, où ils seraient détenus.

Face à cette situation, la psychose gagne la population. Des habitants affirment craindre de nouvelles arrestations et limitent leurs déplacements. Plusieurs jeunes auraient quitté temporairement leurs domiciles par peur d'être ciblés lors des opérations de traque.

Cette situation rappelle à certains habitants le cas de cinq notables arrêtés à Kirumba depuis la fin du mois de juillet pour présumée collaboration avec un acteur politique basé à Kinshasa. Selon des sources locales, deux d'entre eux ont été libérés, tandis que les trois autres demeureraient détenus à Rutshuru.

Les habitants de Kayna et des environs s'inquiètent ainsi d'une dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone sous occupation du FRN.