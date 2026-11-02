Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des milliers de déplacés et retournés sans assistance humanitaire dans la chefferie de Bwito

Des milliers de personnes déplacées et retournées continuent de vivre dans des conditions particulièrement difficiles dans la chefferie de Bwito, au territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Hébergées au sein de familles d'accueil, notamment dans le groupement de Bwalanda, ces populations n'ont bénéficié d'aucune assistance humanitaire depuis plusieurs mois, a rapporté dimanche 1er novembre, la Commission chargée des mouvements de populations (CCMP) de Mutanda.

Selon une récente alerte émise par cette structure locale, la situation humanitaire reste préoccupante depuis la première vague de déplacements enregistrée au mois de juillet. Malgré l'afflux continu de personnes fuyant les violences, aucune intervention humanitaire n'a encore été apportée aux ménages affectés.

Ces déplacés et retournés ont quitté leurs villages d'origine dans les territoires de Rutshuru, Lubero, Masisi et Walikale à la suite des affrontements opposant les FARDC, appuyées par les groupes Wazalendo, aux combattants du Front pour la refondation de la nation (FRN).

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Les violences persistantes ont provoqué d'importants mouvements de populations vers les localités de Bwalanda, Mutanda, Katolo et Kashalira, considérées comme relativement sûres. Toutefois, les capacités d'accueil des communautés hôtes sont aujourd'hui fortement éprouvées par l'arrivée massive de nouveaux ménages.

La CCMP indique que la majorité des familles déplacées vivent dans une situation de grande vulnérabilité. Dépourvues de moyens de subsistance, elles peinent à satisfaire leurs besoins essentiels, notamment en nourriture, en soins de santé et en logement.

L'organisation souligne que les familles concernées font face à une insuffisance alimentaire croissante, à l'absence d'abris adéquats ainsi qu'à un accès très limité aux services de santé. Plusieurs mois après leur arrivée dans les zones d'accueil, elles n'ont toujours reçu aucune aide humanitaire, malgré l'aggravation de leurs conditions de vie.

La situation des enfants suscite également des inquiétudes. Selon la CCMP, plusieurs d'entre eux présentent déjà des signes de malnutrition. Les déplacements répétés ont par ailleurs interrompu leur scolarité, privant de nombreux enfants d'accès à l'éducation dans cette partie du territoire de Rutshuru.

Face à cette détérioration de la situation humanitaire, la Commission chargée des mouvements de populations appelle les autorités et les partenaires humanitaires à intervenir rapidement afin de répondre aux besoins urgents de ces milliers de déplacés et retournés et d'alléger leurs souffrances.