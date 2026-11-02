Congo-Kinshasa: Journée internationale des personnes âgées - Les violences et accusations de sorcellerie contre les aînés dénoncées en milieu rural

La Journée internationale des personnes âgées est célébrée le 1er novembre de chaque année. Instituée par l'Organisation des Nations unies (ONU) en 1990, elle vise à mettre en valeur la contribution des aînés à la société et à sensibiliser le public aux défis liés au vieillissement. Cette journée est aussi l'occasion d'attirer l'attention sur les violences dont continuent d'être victimes de nombreuses personnes du troisième âge dans beaucoup de régions de la RDC. Souvent accusées de sorcellerie par des membres de la communauté, elles sont agressées et abandonnées par leurs proches.

Dans le territoire de Mbanza-Ngungu, au Kongo-Central, Victor Nzuzi Mbembe, notable de la région et acteur de la société civile dans le secteur de Boko, affirme que les personnes âgées subissent régulièrement des humiliations, des agressions physiques, des accusations de sorcellerie et parfois même des meurtres dans plusieurs villages de cette partie de la province.

Il cite notamment le cas d'un homme de 90 ans, brûlé dans sa maison à Kimbongo en septembre dernier à la suite d'un conflit foncier. À Gombe-Sud, un autre vieillard de plus de 70 ans aurait été tué à coups de machette après avoir été accusé de sorcellerie par des membres de sa propre famille.

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Victor Nzuzi Mbembe évoque également la situation de deux agents de l'INERA de Mvuazi, âgés de plus de 66 ans. Selon lui, ces derniers auraient été publiquement humiliés et traités de sorciers avant d'être affectés dans le Mayombe, malgré leur âge avancé et leur état de santé fragile. Trois semaines après cette affectation, l'un d'eux serait décédé.

« Chez nous, dès qu'on atteint le troisième âge, on est traité de sorcier dans la famille, on est humilié. Ça fait mal. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps de parler des problèmes des personnes du troisième âge et de leur protection, surtout dans nos milieux ruraux où les accusations de sorcellerie restent très présentes », déplore-t-il.

Face à cette situation, ce défenseur des droits humains appelle les autorités à renforcer les mécanismes de protection des personnes âgées et à lutter contre les stigmatisations dont elles sont victimes. Il estime que la sensibilisation des communautés rurales et l'application stricte de la loi sont nécessaires pour mettre fin aux violences visant les aînés.

À l'occasion de cette Journée internationale des personnes âgées, il plaide pour une meilleure prise en compte des droits et de la dignité des personnes du troisième âge, particulièrement dans les zones rurales où elles demeurent souvent exposées aux accusations de sorcellerie et à diverses formes de maltraitance.