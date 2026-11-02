Congo-Kinshasa: Un mort, quatre blessés et de nombreux dégâts matériels après une pluie torrentielle à Kindu

Une personne a perdu la vie et quatre autres ont été blessées à la suite de fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattues dimanche 1er novembre sur la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Plusieurs maisons, écoles et églises ont également été endommagées, laissant de nombreuses familles sans abri. Ce bilan provisoire a été communiqué ce lundi 2 novembre par le coordonnateur provincial de la Protection civile, Michel Walanga Bali.

Il affirme que les dégâts sont particulièrement importants dans la commune de Mikelenge, où les équipes de la Protection civile poursuivent encore le recensement des sinistres.

« Une seule commune compte plus de 3 000 ménages. Et c'est la commune de Mikelenge. Au moins plusieurs maisons, plusieurs écoles ont été emportées et même des églises. Nous comptons déjà un cas de perte de vie humaine et quatre blessés », a-t-il indiqué.

Le responsable de la Protection civile décrit un épisode météorologique d'une rare intensité, marqué par un vent violent qui a duré plus d'une heure, accompagné de pluies torrentielles.

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Des familles sans abri et exposées aux intempéries

L'orage a provoqué l'effondrement de murs, l'arrachement de toitures et des dégâts sur plusieurs bâtiments publics et privés. Certaines familles ont perdu une partie de leurs biens et sont contraintes de chercher refuge ailleurs. La Protection civile poursuit la collecte des données dans les différentes communes afin d'établir un bilan définitif des dégâts humains et matériels. Celui-ci devrait être communiqué dans les prochaines heures, selon Michel Walanga Bali. Face à l'ampleur des dégâts, les familles touchées appellent à l'aide pour faire face à cette situation. Plusieurs ménages se retrouvent sans logement et restent exposés aux intempéries, dans l'attente d'une éventuelle assistance.