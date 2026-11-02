Congo-Kinshasa: 78 combattants du FRN neutralisés en octobre, dont 58 redditions volontaires, selon l'armée

Au moins 78 combattants du FRN/M23 ont été neutralisés au cours du mois d'octobre 2026 dans les territoires de Lubero, Masisi, Walikale et Kalehe, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

Parmi eux, 58 se sont rendus volontairement aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et aux groupes Wazalendo, selon le chargé de communication de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kasereka.

Il rapporte également que 20 autres ont été capturés lors d'opérations militaires. L'officier militaire indique ce lundi 2 novembre que ces redditions interviennent dans un contexte de poursuite des affrontements entre les rebelles et l'armée congolaise.

Selon lui, plusieurs combattants qui ont fait défection affirment avoir été recrutés de force à Goma, Bukavu et dans d'autres agglomérations. Ces combattants déclarent que certains d'entre eux n'ont reçu qu'une formation sommaire avant d'être déployés au front.

Ces conditions de recrutement et de déploiement les auraient notamment poussés à abandonner les rangs du mouvement pour rejoindre les FARDC, selon les explications du chargé de communication de la 34e région militaire. Les 58 combattants qui se sont rendus sont actuellement pris en charge, dans l'attente des décisions de la hiérarchie militaire, précise le major Dieudonné Kasereka.