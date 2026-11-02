Congo-Kinshasa: Les camions de plus de 10 tonnes interdits temporairement sur le pont Semuliki au Nord-Kivu

La circulation des camions de plus de 10 tonnes est temporairement suspendue sur le pont Semuliki, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Cette décision du gouverneur de province, le général Évariste Kakule Somo, fait suite à un rapport technique de l'Office des Routes faisant état d'un risque d'effondrement de cet ouvrage stratégique reliant Kasindi-Lubirigha à Beni et Butembo.

Dans une note circulaire signée samedi 31 octobre 2026, l'autorité provinciale justifie cette mesure par les inquiétudes liées à l'état du pont, qui présente déjà des signes de dégradation, quelques mois seulement après sa réhabilitation par l'Office des Routes, avec l'appui logistique de la MONUSCO.

La mesure vise notamment les camions de type « Body Box », dont certains châssis ont été modifiés localement. Ces véhicules peuvent atteindre 25 à 30 mètres de longueur et dépasser largement les limites de tonnage autorisées.

Selon les techniciens de l'Office des Routes, la dégradation de l'infrastructure serait notamment liée au non-respect des charges autorisées par certains transporteurs. Ils préconisent ainsi un renforcement des contrôles du tonnage à l'entrée du pont afin de prévenir de nouvelles détériorations.

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Préserver un axe commercial stratégique

Le pont Semuliki constitue un passage important pour les échanges commerciaux entre la cité frontalière de Kasindi-Lubirigha, principal point de liaison commerciale avec l'Ouganda, et les villes de Beni et Butembo.

Pour le gouverneur, la suspension temporaire de la circulation des poids lourds vise à préserver l'ouvrage et à prévenir son éventuel effondrement, qui pourrait perturber les activités commerciales et le transport sur cet axe routier.