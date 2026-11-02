Congo-Kinshasa: Le maire de Tshikapa réhabilité 4 mois après sa suspension pour avoir déchiré une copie de la Constitution du pays

Le maire de Tshikapa, Faustin Lumu Luabo Wetu, a été réhabilité dans ses fonctions après quatre mois de suspension préventive. La décision a été prise par le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, dans une correspondance datée du 26 octobre et adressée au gouverneur de la province du Kasaï dont Radio Okapi s'est procuré une copie, dimanche 1er novembre.

Faustin Lumu Luabo Wetu avait été suspendu à la suite d'un incident survenu le 29 juin 2026 lors d'une activité politique. Au cours de cet événement, il avait déchiré une copie de la Constitution de la République en signe de soutien à sa révision.

À l'époque, cet acte avait été vivement condamné par l'opinion publique et plusieurs autorités du pays dont le ministère de l'Intérieur. Le ministre Jacquemain Shabani l'avait qualifié de comportement grave, estimant qu'il portait atteinte aux principes républicains ainsi qu'au respect dû aux institutions de la République.

Après quatre mois de suspension préventive, le ministre de l'Intérieur a finalement décidé de lever cette mesure, permettant ainsi au maire de reprendre officiellement ses fonctions à la tête de la ville de Tshikapa.

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Les motifs ayant conduit à cette réhabilitation ne sont pas précisés dans la correspondance adressée à l'autorité provinciale.

La suspension du maire avait suscité de nombreuses réactions dans un contexte marqué par les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution. Son geste avait notamment relancé les discussions sur les limites de l'expression politique des responsables publics et sur le respect des symboles de l'État.

Avec cette décision, Faustin Lumu Luabo Wetu retrouve ses attributions à la tête de l'administration urbaine de Tshikapa.