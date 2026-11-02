Congo-Kinshasa: Plus de 500 personnes interpellées et des armes saisies lors d'opérations de la police dans le Haut-Katanga

La police a interpellé plus de 500 personnes lors d'opérations menées dans la nuit de samedi 31 octobre à dimanche à Lubumbashi, Likasi et dans la concession de l'entreprise minière Kambove Mining, en territoire de Kambove (Haut-Katanga). Plusieurs armes à feu et des munitions ont également été saisies, selon le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba.

Présent sur le site de Kambove Mining, le général Blaise Kilimbalimba explique que certaines personnes interpellées se faisaient passer pour des agents des services publics afin de commettre des actes illégaux.

« Il y avait des personnes qui s'étaient autoproclamées militaires, policiers, magistrats, OPJ, agents de taxation ou agents de contribution », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces opérations visaient à rétablir l'autorité de l'État dans la concession minière et à interpeller les personnes impliquées. Le commissaire provincial annonce que les plus de 500 personnes arrêtées seront présentées devant les juridictions compétentes.

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Des armes saisies à Likasi et à Lubumbashi

Les opérations ont également concerné la ville de Likasi, située à 120KM de la capitale cuprifère, où plusieurs personnes ont été arrêtées et des armes saisies, selon les responsables de la police. À Lubumbashi, un bouclage a notamment été effectué au camp militaire Vangu. Le général Blaise Kilimbalimba fait état de la saisie d'une trentaine d'armes qui circulaient, selon lui, de manière irrégulière, ainsi que de plusieurs munitions. La police n'a toutefois pas précisé le nombre exact d'armes saisies à Likasi ni le détail des personnes interpellées dans chacune des zones concernées.