Congo-Kinshasa: La fermeture de deux axes routiers perturbe l'approvisionnement et fait grimper les prix à Walikale

La fermeture de deux principaux axes routiers reliant le territoire de Walikale à d'autres zones du Nord-Kivu, attribuée aux autorités du Front pour la reforndtion de la nation (FRN), perturbe l'approvisionnement des marchés et entraîne une hausse des prix des produits de première nécessité. Commerçants, transporteurs et acteurs de la société civile dénoncent les conséquences de cette situation sur les activités économiques et le quotidien des habitants.

Les routes Nyabiondo-Kashebere-Walikale et Nyabiondo-Mutongo-Pinga sont concernées. Selon des sources locales, le trafic entre Nyabiondo, dans le territoire de Masisi, et Walikale reste interrompu depuis plus d'un mois au niveau de Kashebere, à la suite de la reprise des affrontements dans la zone.

Cette interruption complique l'acheminement des marchandises vers plusieurs localités du territoire de Walikale.

Le président territorial de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) à Walikale, John Muganguzi, indique que de nombreux commerçants éprouvent des difficultés à poursuivre leurs activités en raison du manque de marchandises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les conducteurs de motos-taxis subissent également les conséquences de cette situation. Selon le président de leur corporation, Philémon Lungele, le détour par Bukavu, Bulambika et Hombo entraîne une augmentation importante des dépenses en carburant et en entretien des engins. Certains transporteurs ont ainsi été contraints de suspendre leurs activités.

Les prix des produits de première nécessité en hausse

Les perturbations de l'approvisionnement se répercutent déjà sur les prix des marchandises. À Pinga, le sachet de sel se vend désormais à 5 000 francs congolais, contre 1 500 francs auparavant.

Face à cette situation, le président de la société civile de Walikale, Fiston Misona, appelle à la réouverture rapide des axes routiers concernés afin de rétablir la circulation des marchandises, relancer les échanges commerciaux et alléger les difficultés des populations.