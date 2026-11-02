Ile Maurice: Un motocycliste malgache de 25 ans meurt, son passager dans un état grave

Un accident de la route a coûté la vie à un ressortissant malgache, dans la soirée du dimanche 1eᣴ novembre, sur la route côtière de Bain-Boeuf. Aux environs de 21 h 15, la police de Grand-Baie a été alertée après qu'une moto bleue a heurté un muret en pierre situé sur le côté gauche de la chaussée en direction de Cap-Malheureux.

À leur arrivée, les policiers ont découvert deux hommes allongés près du muret, blessés et ne réagissant pas. Les urgentistes du SAMU, placés sous la responsabilité du Dr Ramdawor, ont constaté le décès de l'un d'eux, vêtu d'un short noir. Le dossier a été référé au Police Medical Officer. Le second homme a été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, où il a été admis à l'unité de soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. Un prélèvement sanguin a été effectué sur le blessé pour analyse.

Grâce aux documents retrouvées sur elle, la victime a pu être identifiée comme étant Argent Jose Andriamandimby, un ressortissant malgache âgé de 25 ans, résidant à Rose-Belle. L'identité de l'autre occupant de la moto n'a pas encore été établie, mais il serait lui aussi de nationalité malgache, selon les informations recueillies par les enquêteurs. La moto, qui a subi de lourds dégâts, a été transportée au poste de police de Grand-Baie pour les besoins de l'enquête. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.