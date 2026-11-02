Ile Maurice: Un ex-policier retrouvé avec 16 doses de crystal meth présumé

Un ancien policier de 36 ans a été retrouvé blessé et inconscient dans un champ de canne à sucre, à Bonne-Mère, le samedi 31 octobre. À proximité de sa motocyclette accidentée, les policiers ont découvert un sachet contenant des doses de drogue de synthèse présumée. D'autres objets, ainsi que Rs 7 400 soupçonnées de provenir du trafic de stupéfiants, ont également été saisis.

Les faits se sont produits aux alentours de 10 heures. Selon les informations recueillies, le trentenaire, domicilié à Brisée-Verdière et qui circulait à motocyclette, aurait été impliqué dans un accident de la route. Il a été retrouvé allongé sur le ventre, à environ cinq mètres de la route, dans un champ de canne à sucre.

Alertés, les policiers de Flacq se sont rendus sur place. Le motocycliste, inconscient et présentant des blessures, a été pris en charge par le personnel du Service d'aide médicale urgente, avant d'être transporté à l'hôpital SAJ. Il a été admis en salle, où son état de santé a été jugé stable. Une sentinelle policière a été postée à son chevet.

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Toutefois, cette intervention a également donné lieu à une découverte inattendue. Des policiers de la Central Investigation Division (CID) de Flacq, qui s'étaient rendus à Bonne-Mère à la suite de renseignements faisant état d'un possible trafic de drogue, ont découvert le motocycliste blessé près de sa moto, dans le champ de canne.

Lors d'une fouille, ils ont remarqué un sachet en plastique transparent dépassant de la poche de sa veste. Celui-ci contenait 16 feuilles d'aluminium pliées, renfermant chacune des granules soupçonnées d'être du crystal meth.

Les policiers ont ensuite fouillé une pochette. Ils y ont découvert une paire de ciseaux, trois sachets en plastique transparents vides, soupçonnés d'avoir servi au conditionnement de la drogue, ainsi que Rs 7 400, considérées comme des recettes présumées du trafic de stupéfiants.

La valeur de la drogue saisie est estimée à Rs 3 200. Les objets récupérés ont été placés sous scellés et remis à la CID de Flacq.

Par ailleurs, un prélèvement sanguin a été effectué sur le motocycliste. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accident et sur cette découverte.