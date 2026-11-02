Ile Maurice: Une Sri-Lankaise blessée au couteau lors d'un vol à l'arraché

Une ressortissante sri-lankaise de 41 ans a été victime d'un vol avec violence aux petites heures du samedi 31 octobre, le long de la rue sir William Newton, à Port-Louis.

Selon sa déposition à la police, les faits se sont produits vers 4 h 30. La quadragénaire aurait été abordée par un individu alors qu'elle se trouvait dans le secteur. Ce dernier l'aurait agressée à l'aide d'un couteau, la blessant à la main droite, avant de lui arracher son sac et de prendre la fuite.

Le sac contenait notamment un téléphone portable de marque Huawei, son passeport, une carte bancaire de la State Bank of India, ainsi que Rs 700 en différentes coupures. La valeur totale des objets emportés est estimée à Rs 16 200.

Blessée lors de cette agression, la victime a reçu des soins à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Elle a ensuite rapporté les faits à la police hier, dimanche 1er novembre, en présence d'une collègue de travail. Elle a précisé qu'elle n'avait pas de témoin de la scène.

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Le suspect est décrit comme un homme de petite taille, au teint foncé et aux cheveux bouclés. Au moment des faits, il portait une veste noire, un pantalon noir et un T-shirt rouge.

La zone où s'est déroulée l'agression est couverte par des caméras de vidéosurveillance privées. Les images pourraient contribuer aux investigations et permettre d'identifier l'auteur présumé. L'enquête se poursuit.