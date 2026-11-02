Ile Maurice: Cinq hommes attaquent un étudiant ougandais à coups de sabre

Une violente agression impliquant cinq individus fait l'objet d'une enquête policière à Flic-en-Flac. Un étudiant ougandais de 19 ans affirme avoir été attaqué alors qu'il circulait à scooter sur la route principale, aux premières heures du samedi 31 octobre.

Blessé à plusieurs endroits du corps, il a dû être hospitalisé. Un incident survenu plus tôt dans la soirée pourrait également intéresser les enquêteurs. Dans sa déposition, la victime a fait état d'une altercation avec un homme dont elle ignore l'identité, dans une boîte de nuit de la localité. Les policiers cherchent désormais à déterminer si cette dispute pourrait être à l'origine de l'agression survenue quelques heures plus tard.

Le jeune homme rentrait chez lui lorsqu'un véhicule lui aurait brusquement barré la route, à proximité d'un arrêt d'autobus. Selon sa déposition, cinq hommes sont alors descendus de la voiture avant de se diriger vers lui. Sans qu'il soit en mesure d'identifier ses agresseurs, ces derniers se seraient déchaînés sur lui, le rouant de coups de poing et le frappant également à l'aide d'un sabre.

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L'attaque lui a occasionné des blessures au bras droit et au pied droit. Alertés, des policiers de Flic-en-Flac se sont rendus sur place et ont découvert la victime assise au bord de la route. Le Service d'aide médicale urgente a été sollicité pour lui prodiguer les premiers soins avant son transfert à l'hôpital Victoria, à Candos. Le jeune étudiant y a été admis sous observation. Son état de santé était jugé stable.

Une enquête pour agression avec préméditation a été ouverte. Les investigations portent notamment sur l'identification des cinq suspects et la localisation du véhicule impliqué. Les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le secteur seront examinées afin de reconstituer le déroulement des faits et de retracer le parcours des agresseurs.