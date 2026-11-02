Ile Maurice: Raise Brave Girls Association veut permettre aux électeurs de révoquer leurs députés

Raise Brave Girls Association a soumis ses propositions à la Constitutional Reform Commission. Parmi elles, une mesure qui ne manquera pas de faire débat : donner aux électeurs le pouvoir de révoquer un député en cours de mandat.

L'association propose que les électeurs inscrits puissent eux-mêmes engager une procédure de révocation à l'encontre d'un membre de l'Assemblée nationale, sans attendre les prochaines élections générales. Ce droit serait assorti de garde-fous démocratiques, dont les modalités ne sont toutefois pas précisées dans le document.

Pour Raise Brave Girls Association, un scrutin organisé tous les cinq ans ne suffit pas à garantir que les élus rendent des comptes. Un mécanisme de révocation permettrait aux citoyens de faire entendre leur voix entre deux élections et inciterait les parlementaires à mieux représenter leurs électeurs. L'association estime qu'une telle mesure contribuerait à renforcer la confiance dans le système démocratique.

L'association avance également deux autres propositions. Elle préconise la création d'une Public Appointments Commission indépendante, afin que les nominations au sein des organismes statutaires et des institutions publiques reposent sur le mérite et les compétences plutôt que sur les affinités politiques.

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Elle demande enfin que la Constitution fixe des délais pour les décisions du Public Bodies Appeal Tribunal. Elle cite notamment un délai d'un an, afin d'éviter que les procédures d'appel ne s'étendent sur plusieurs années.