Ile Maurice: Trois suspects remis à la MCIT, un homme maintenu en détention

L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias Belo, âgé de 34 ans et tué à son domicile à La Caverne, Vacoas, connaît de nouveaux développements. Une opération policière spéciale, menée le vendredi 30 octobre, a conduit à l'interrogatoire de plusieurs personnes dans différents lieux de la région. Trois suspects ont été remis à la Major Crime Investigation Team (MCIT) pour les besoins de l'enquête. L'un d'eux, Imteaz Ahmad Khan Cheddy, 35 ans, a été placé en détention au centre de Line Barracks. Il comparaîtra devant la cour de Curepipe ce lundi 2 novembre pour son accusation provisoire.

Les faits remontent au mardi 27 octobre, aux alentours de 20 heures. Selon la déposition d'un maçon de 32 ans, il se trouvait dans la cuisine, en compagnie de Selven Iyempermal, lorsque des bruits suspects provenant de l'extérieur ont attiré leur attention.

Les deux hommes auraient aperçu six individus vêtus de noir et portant des cagoules. Le groupe était armé de deux matraques télescopiques, d'un sabre noir d'environ un mètre et d'une batte de baseball de même longueur. Les agresseurs auraient réussi à pénétrer dans la maison avant de réclamer de l'argent à Belo.

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La situation aurait rapidement dégénéré. Selven Iyempermal aurait été violemment agressé sur différentes parties du corps. Le déclarant, qui aurait tenté de s'interposer, aurait également été pris à partie. Il a été blessé au bras gauche et aux deux jambes. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital Victoria, Candos, par des éléments de la Divisional Supporting Unit (DSU).

Alors que le témoin a pu regagner son domicile après avoir reçu des médicaments, l'état de santé de Belo était particulièrement préoccupant. Grièvement blessé et présentant d'importantes pertes de sang, il a été admis aux soins intensifs sous assistance respiratoire. Il a succombé à ses blessures le mercredi 28 octobre.

De nombreuses vérifications

Dès le début de l'enquête, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Vacoas ont procédé à l'audition de plusieurs habitants de la région, dont trois personnes entendues en qualité de témoins. Le témoignage de l'une d'elles a notamment permis au photographe de la police de réaliser des clichés et de prendre des mesures sur les lieux. Les éléments du Scene of Crime Office de Rose-Hill ont également sécurisé plusieurs pièces à conviction, notamment une paire de ciseaux portant des traces de sang, un T-shirt ensanglanté ainsi qu'un sabre.

Le vendredi 30 octobre, une opération spéciale a été déclenchée sous la responsabilité de la Divisional Crime Intelligence Unit de la division centrale, avec la participation de plusieurs unités, dont la MCIT, la CID centrale, la Special Support Unit, l'IT Unit et la DSU. Munis d'un mandat de perquisition délivré par le tribunal de Curepipe, les policiers se sont rendus à l'Al Kahf Islamic Centre, à La Caverne, ainsi que dans une maison située à l'avenue Victoria, à Résidence La Caverne, administrée par Abass Mahomed Doorgahed.

Plusieurs occupants ont été interrogés. À la suite de renseignements jugés fiables, quatre personnes ont été remises à la MCIT pour la suite de l'enquête. D'autres personnes ont été autorisées à partir après avoir donné leurs déclarations. Trois autres hommes ont été conduits pour interrogatoire. Parmi eux, Imteaz Ahmad Khan Cheddy, de Stanley, Rose-Hill, a nié toute implication en présence de son avocat. Sa déposition n'avait pas encore été enregistrée et il a été placé en détention au centre de Line Barracks, sur ordre d'un officier supérieur.

Par ailleurs, des éléments de l'IT Unit ont saisi un enregistreur DVR ainsi que plusieurs cartes mémoire SD provenant de caméras de surveillance. Ces supports pourraient fournir des éléments déterminants pour retracer les déplacements des suspects et faire la lumière sur les circonstances de cette agression mortelle.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir le rôle exact de chacun et à identifier les six hommes qui auraient participé à l'expédition punitive.