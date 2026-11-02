Congo-Brazzaville: Canada/Union européenne - Redessiner les rapports de puissance

Ottawa veut devenir le premier « membre associé » de l'Union européenne (UE), sans adhérer au bloc. Malgré les réserves de Berlin, Paris et Rome sur cette formule, Mark Carney et Ursula von der Leyen accélèrent le rapprochement. Minerais critiques, intelligence artificielle, défense, énergie, recherche et Ukraine : derrière cette initiative se dessine une stratégie de souveraineté occidentale face aux dépendances américaines et chinoises.

Le rapprochement entre le Canada et l'UE franchit un seuil diplomatique inédit. Réunis à Montréal les 29 et 30 octobre, le Premier ministre canadien, Mark Carney; la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen; et le président du Conseil européen, António Costa, ont affiché leur volonté de construire une relation dépassant les cadres habituels de coopération internationale. L'ambition est singulière : faire du Canada le premier pays non européen à bénéficier d'un statut de « membre associé » de l'UE, sans devenir pour autant un État membre à part entière.

« Nous savons que le Canada ne peut pas être un membre à part entière de l'Union européenne, mais notre but est d'avoir les relations les plus proches possibles », a résumé Ursula von der Leyen. La formule révèle une ambition stratégique : rapprocher deux espaces démocratiques, économiques et technologiques qui souhaitent mieux maîtriser leurs dépendances dans un environnement international marqué par les rivalités de puissance.

Le statut de membre associé, une innovation encore à construire

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Le projet a toutefois rencontré des résistances au sein même de l'UE. Dans la dernière version de la déclaration commune, Bruxelles a retiré la référence explicite au « statut de membre associé », lui substituant la formule d'une « association toujours plus étroite ». L'Allemagne, la France, l'Italie et la Grèce avaient exprimé des réserves. Berlin s'est particulièrement opposé à l'emploi d'une notion qui ne repose sur aucune base juridique explicite dans les traités européens et dont les conséquences institutionnelles restent à définir. Cette prudence ne signifie pas un rejet du rapprochement avec Ottawa.

Elle traduit plutôt une interrogation sur la portée juridique, politique et institutionnelle d'un dispositif inédit. Mark Carney, lui, n'a pas abandonné l'objectif. À l'issue du sommet, il a annoncé que le Canada et l'UE souhaitaient conclure les négociations sur ce statut d'ici à juin 2027. Le dirigeant canadien défend une formule qui permettrait à son pays de participer davantage aux politiques, aux programmes et à certains mécanismes de gouvernance européens, sans adhésion formelle. Le projet entre ainsi dans une phase décisive : passer d'une ambition politique à un cadre institutionnel négocié.

Minerais critiques : réduire la dépendance envers la Chine

L'un des principaux moteurs de ce rapprochement est économique et industriel. Le Canada dispose de ressources importantes en minerais critiques, indispensables à la fabrication des batteries, des véhicules électriques, des équipements électroniques, des technologies de défense et des systèmes énergétiques. Pour l'UE, qui cherche à réduire sa dépendance envers les approvisionnements chinois, le Canada représente un partenaire stratégique de premier plan. La coopération sur les matières premières critiques vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement, à développer les investissements et à renforcer les capacités de transformation.

L'enjeu ne concerne pas uniquement l'accès aux ressources naturelles. Il porte également sur la maîtrise des technologies, des procédés industriels et des infrastructures qui permettent de convertir les minerais en produits à forte valeur ajoutée. Cette dimension est fondamentale : dans la compétition mondiale, la puissance ne réside plus seulement dans la possession des ressources, mais dans la capacité à contrôler leur transformation et leur commercialisation.

Intelligence artificielle : la bataille de la souveraineté technologique

Le second axe stratégique concerne l'intelligence artificielle (IA). Les chercheurs canadiens devraient pouvoir bénéficier des capacités européennes de supercalcul, notamment dans le cadre du rapprochement entre les programmes de recherche et d'innovation. L'objectif affiché est de développer une IA plus autonome, plus sûre et moins dépendante des infrastructures technologiques dominées par les grandes entreprises américaines et chinoises. La coopération doit également s'étendre au commerce numérique, aux technologies spatiales et aux infrastructures de calcul avancé. Cette orientation traduit une préoccupation commune : la souveraineté technologique devient une composante essentielle de la souveraineté politique et économique.

Ukraine, défense et sécurité : une solidarité stratégique

Le rapprochement comporte également une dimension géopolitique et sécuritaire. Le Canada a annoncé son intention de participer au prêt de 90 milliards d'euros destiné par l'UE à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Cette contribution traduit une convergence stratégique entre Ottawa et Bruxelles sur la sécurité européenne et le soutien à Kiev. Le rapprochement doit aussi renforcer la coopération en matière de défense, d'énergie et de sécurité des frontières. Il ne s'agit donc pas seulement de construire un espace économique plus intégré, mais également de consolider un partenariat entre acteurs partageant des préoccupations communes face aux bouleversements de l'ordre international.

Erasmus et Horizon : investir dans les générations futures

La coopération ne se limite pas aux ressources naturelles et aux enjeux militaires. Elle a aussi une dimension scientifique, éducative et humaine. Le Canada doit pouvoir participer plus largement aux programmes européens Horizon et Erasmus. Le premier soutient la recherche et l'innovation ; le second favorise la mobilité et les échanges dans l'enseignement et la formation. Cette ouverture pourrait offrir de nouvelles possibilités aux étudiants, chercheurs, universités et entreprises des deux espaces. Elle illustre une conception plus large de la puissance : celle qui repose aussi sur la circulation des connaissances, la formation des talents et la capacité à construire des écosystèmes scientifiques compétitifs.

Une alliance qui dépasse le face-à-face avec Washington et Pékin

La démarche intervient dans un contexte de tensions commerciales, de rivalités technologiques et de recomposition des alliances internationales. Les politiques tarifaires américaines et la concentration chinoise de certaines chaînes d'approvisionnement ont renforcé, au Canada comme en Europe, le débat sur la diversification des partenariats et l'autonomie stratégique. Mark Carney et Ursula von der Leyen cherchent ainsi à consolider un espace de coopération capable de réduire certaines vulnérabilités.

La présidente de la Commission a toutefois tenu à préciser que cette initiative « n'est dirigée contre personne », mais qu'elle vise à renforcer la capacité collective des partenaires. Cette distinction diplomatique est importante. Le projet n'est pas officiellement présenté comme une coalition anti-américaine ou anti-chinoise. Il répond néanmoins à une réalité : les deux partenaires souhaitent disposer de davantage de marges de manoeuvre face aux grandes puissances.

L'Afrique face à cette nouvelle géographie des partenariats

Pour l'Afrique, cette évolution mérite une attention particulière. Le rapprochement euro-canadien concerne des secteurs dans lesquels les pays africains disposent d'atouts stratégiques considérables : minerais critiques, énergie, ressources agricoles, infrastructures numériques et potentiel démographique. Le continent pourrait être sollicité comme partenaire d'approvisionnement dans les nouvelles chaînes de valeur occidentales.

Mais il risque également de rester cantonné à l'extraction et à l'exportation de matières premières si les États africains ne négocient pas des conditions plus ambitieuses. Le défi est donc de ne pas reproduire une économie internationale dans laquelle les ressources sont africaines, mais les technologies, les financements, la transformation industrielle et l'essentiel de la valeur ajoutée sont localisés ailleurs.

Pour l'Afrique centrale, cette recomposition ouvre des perspectives dans les minerais, l'énergie, les infrastructures, la formation et les technologies. Mais elle impose une stratégie de négociation fondée sur la transformation locale, le transfert de compétences, la participation des entreprises nationales et la création de chaînes de valeur régionales. L'Afrique ne doit pas seulement observer la construction de nouvelles alliances entre puissances industrielles. Elle doit définir ses propres partenariats et faire de ses ressources un levier de souveraineté économique.

2027, l'année de vérité

Le sommet de Montréal ouvre une séquence diplomatique dont les prochaines étapes seront déterminantes. Une réunion entre la Commission européenne et le gouvernement canadien est prévue au printemps 2027 pour préciser les contours de la proposition. Mark Carney espère parvenir à un accord en juin prochain, avec une ratification qui devra notamment passer par le Parlement canadien.

Reste à résoudre plusieurs questions : quels droits le Canada pourrait-il obtenir ? À quels programmes et mécanismes décisionnels participerait-il ? Quelles obligations devrait-il respecter ? Comment préserver les compétences des institutions européennes et la souveraineté canadienne ? L'innovation diplomatique est réelle, mais sa traduction juridique et politique reste à construire.

Le sommet de Montréal ne crée pas encore une nouvelle catégorie de membre de l'UE. Il révèle cependant une volonté commune de réorganiser les alliances, les approvisionnements et les capacités technologiques dans un monde de plus en plus fragmenté. Pour l'Afrique, la question est désormais de savoir si elle saura, elle aussi, passer du statut de fournisseur de ressources à celui de partenaire stratégique dans la définition du nouvel ordre économique mondial.