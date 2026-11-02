Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des diables rouges et des congolais de la diaspora en France

Ligue 1, 9e journée

Strasbourg cartonne Auxerre 5-1. Titulaire, Christ Makosso a tenu son poste, sans briller, jusqu'à ce penalty concédé pour une faute sur Yassine (3-0, 60e min). Il a été averti sur l'action et remplacé trois minutes plus tard.

Dans les rangs alsaciens, toujours pas de signe d'Hermann Malonga, arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain (PSG).

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Le Paris FC soumet Monaco 3-1. Ruddy Matondo est entré à la 73e minute, à 2-1, tandis que Noha Sangui soigne toujours une lésion musculaire.

Lille remporte le derby face à Lens (1-0). Entré à la 73e minute , Dilane Bakwa a travaillé sur son côté droit.

Nice domine Rennes 5-2, avec Niels Nkounkou titulaire au poste de piston gauche. Globalement performant dans le jeu, il pêche défensivement : absent au marquage de Szymanski sur le premier but breton (15e min), il provoque un penalty pour une faute grossière sur Tamari (58e min).

Junior Mwanga était titulaire lors du revers du Havre face au PSG (1-5). Sans véritable avant-centre dans sa zone, il n'est pas impliqué dans les trois premiers buts de son équipe. Au duel avec Mayulu, il ne peut que constater la sortie ratée de son gardien sur le quatrième (62e min).

Sur le cinquième, il couvre Godts puis ne parvient pas à couper la trajectoire du ballon que le Belge donne à Hakimi (69e min).

Melvin Zinga était sur le banc lors du revers d'Angers à Lyon (0-2).

Troyes bat Le Mans 2-0, sans Christ Batola, non retenu.

Fin de cette neuvième journée ce lundi soir avec le duel breton entre Lorient et Brest. Bradley Locko devrait tenir son rang.