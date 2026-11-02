Congo-Brazzaville: Coopération - Les villes de Pointe-Noire du pays et de Guadeloupe officialisent leur jumelage

A l'occasion d'une rencontre organisée du 25 octobre au 2 novembre en Guadeloupe, les villes de Pointe-Noire, en République du Congo, et de Pointe-Noire, en Guadeloupe, ont officialisé leur jumelage. Cette coopération entend renforcer les échanges culturels, éducatifs, sportifs et économiques, tout en renouant les liens historiques entre l'Afrique et la Caraïbe.

Les deux collectivités, unies par un même nom et une histoire marquée par la traite transatlantique, ont franchi une nouvelle étape dans leur rapprochement. Le jumelage a été célébré le 27 octobre lors d'une veillée culturelle réunissant des représentants des deux municipalités, dont le maire de Pointe-Noire en Guadeloupe, Camille Elisabeth, et le vice-maire de Pointe-Noire en République du Congo, Louis Gabriel Missatou, à la tête de la délégation congolaise.

Cette rencontre, ponctuée de prestations de gwo ka, de danses traditionnelles et d'animations carnavalesques, a donné une dimension culturelle à l'initiative. Associations locales, Guadeloupéens et Congolais ont ainsi célébré leurs traditions communes dans un esprit de rapprochement et de partage, symbolisant un nouveau « liyannaj », terme créole évoquant une alliance et une mise en commun.

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Au-delà de la portée symbolique de cette union, les deux collectivités entendent bâtir une coopération concrète, notamment à travers des échanges entre établissements scolaires. « Nous pensons mettre en relation les écoles et créer des liens d'amitié entre elles. Nous avons des enseignants qui sont prêts à jouer le jeu, que ce soit au niveau du primaire, du collège ou du lycée », a indiqué Camille Elisabeth.

Le maire guadeloupéen a également évoqué le développement du tourisme mémoriel, qui pourrait permettre aux jeunes de son territoire de découvrir les lieux liés à l'histoire de leurs ancêtres en Afrique.

« Beaucoup de nos ancêtres sont partis de là-bas. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de construire un mémorial sur la traite des Noirs. Ce sera une possibilité pour nous de permettre à nos jeunes d'aller là-bas et de voir comment les choses se sont passées pour leurs ancêtres », a-t-il expliqué.

Pour Louis Gabriel Missatou, ce jumelage constitue une occasion de rappeler les liens historiques entre le bassin du Congo et la population afro-descendante des Antilles. « Beaucoup d'Afro-descendants qui sont aujourd'hui à Pointe-Noire, en Guadeloupe, sont issus du grand royaume Kongo », a-t-il souligné. Il a rappelé que cet ancien royaume couvrait notamment des territoires correspondant aux actuels Congo et à l'Angola.

Le vice-maire a également annoncé la construction d'un mémorial consacré à l'histoire de l'esclavage à la baie de Loango, en République du Congo, ancien site majeur de la traite négrière transatlantique. « Ce mémorial sera inauguré avant la fin de l'année 2027 », a-t-il précisé.

Accorder la nationalité congolaise aux Afro-descendants

La rencontre a aussi été l'occasion d'évoquer une proposition de loi relative à la reconnaissance historique de la traite négrière transatlantique et à l'accès à la nationalité congolaise pour les Afro-descendants. Le texte, porté par le député Férréol Gassackys, bénéficie du soutien de Louis Gabriel Missatou à l'Assemblée nationale.

Pour Katia Mounthault Tatu, coordinatrice du jumelage et conseillère spéciale du Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, les similitudes observées entre les deux territoires témoignent d'une proximité culturelle profonde, précisément dans les traditions vestimentaires et le folklore.

« Ce jumelage, c'est tout simplement la réalisation des retrouvailles de deux peuples qui ont été éloignés par une histoire tragique. Et il était temps qu'ils se retrouvent », a-t-elle déclaré.

Du côté guadeloupéen, Christian Annerose, membre de la commission culturelle de la commune de Pointe-Noire, a insisté sur les perspectives offertes aux jeunes générations.

« Nous avons bien l'intention d'amener nos jeunes dans tous les domaines, culturels, sportifs ou artistiques, et de faire des échanges avec eux par année alternée. Ils vont eux aussi nous apporter leurs connaissances. Je pense que l'on a beaucoup à apprendre d'eux », a-t-il affirmé.

À travers ce jumelage, les deux Pointe-Noire ambitionnent ainsi de transformer une histoire commune en une dynamique durable de coopération et de transmission entre l'Afrique et la Caraïbe.