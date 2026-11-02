Congo-Brazzaville: Vie des partis - Juste Désiré Mondelé porté à la tête du 3R

Le congrès constitutif du Rassemblement des républicains réformateurs (3R), tenu les 30 et 31 octobre au Palais des congrès de Brazzaville, a débouché sur la mise en place des instances dirigeantes, présidées par Juste Désiré Mondelé.

Venus des quinze départements du pays, les 2000 délégués au congrès constitutif du 3R ont non seulement élu Juste Désiré Mondelé à la tête de cette formation politique de la majorité présidentielle, mais également mis en place ses instances dirigeantes. Ils ont, de même, élu le secrétaire général du 3R en la personne de Maurinov Ossebi et les membres du secrétariat exécutif ainsi que des bureaux de la commission d'éthique et de déontologie, du conseil thématique et scientifique, et du campus de la jeunesse.

Les participants ont aussi désigné les 350 membres du conseil national et les 85 du bureau politique, donnant mission au président du parti de finaliser la procédure d'adhésion auprès de la majorité présidentielle, tout en réaffirmant leur soutien indéfectible aux idéaux du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

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Porté sans surprise à la tête du 3R, Juste Désiré Mondelé s'est engagé à assumer dignement ses fonctions. Saluant la mobilisation des militants et l'adoption des textes fondamentaux qui marquent la naissance officielle du parti, le président du 3R a appelé à l'unité, à la discipline et à l'implantation nationale du mouvement, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du soutien aux actions du chef de l'Etat.

« Au cours de nos travaux, nous avons posé les fondations politiques, idéologiques et organisationnelles de notre mouvement. Nous avons examiné et adopté les textes fondamentaux qui régiront notre organisation, avons défini les orientations qui guideront notre action et mis en place les instances appelées à conduire nos destins collectifs. A celles et ceux qui ont fait le choix du 3R, vous avez fait le choix de l'avenir, le choix du rassemblement et de l'action », a indiqué le président élu.

Selon Juste Désiré Mondelé, créer un parti politique est une chose, le faire vivre, l'enraciner dans les consciences, l'implanter durablement sur l'ensemble du territoire national en est une autre. Le véritable défi qui commence maintenant consiste à faire des structures de base des espaces permanents d'écoute, de dialogue et de mobilisation. Quant aux fédérations ainsi qu'aux instances intermédiaires et de base, elles devraient devenir des instruments efficaces de proximité et d'encadrement politique.

« Nous devons surtout donner à notre parti une identité forte, une doctrine cohérente et une capacité réelle de proposition. Le 3R doit être un parti qui réfléchit, qui propose et qui agit. Un parti qui donne toute sa place à l'intelligence collective, à la compétence, à l'expérience et enfin à l'innovation. Un parti qui considère la jeunesse non pas comme une simple force de mobilisation électorale, mais comme une richesse humaine, une force de proposition et un acteur incontournable de la décision politique », a-t-t-il expliqué. Il a précisé que le 3R devrait oeuvrer à la promotion des femmes, à l'autonomisation économique de la population, à la formation citoyenne et à l'émergence d'une nouvelle génération de responsables politiques.

Aux cadres du parti promus aux différents postes de responsabilité, Juste Désiré Mondelé a prévenu que les fonctions qui leurs sont confiées ne constituent pas des privilèges, mais des charges. Elles commandent, a-t-il dit, l'humilité, la disponibilité, la loyauté, la discipline et le sens élevé du devoir. D'après lui, le 3R doit impérativement grandir, se structurer, s'enraciner et rayonner, afin d'en faire une organisation crédible, un acteur incontournable de la vie politique nationale.