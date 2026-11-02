Afrique de l'Ouest: La diplomatie des passerelles

2 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Choisir un camp ou construire des passerelles ? Face aux bouleversements que connaît l'Afrique de l'Ouest, le Togo a fait son choix, estime l'hebdomadaire Togo Réveil dans son édition de lundi.

Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cédéao a profondément modifié les équilibres régionaux et soulevé de nombreuses questions sur l'avenir de l'intégration ouest-africaine. Dans ce climat d'incertitudes et de repositionnements diplomatiques, l'approche de Lomé mérite, selon le journal, une attention particulière.

Depuis plusieurs années, le Togo refuse les logiques de confrontation et privilégie le dialogue. Membre fondateur de la Cédéao, il a maintenu des relations étroites avec les régimes militaires sahéliens, au point de s'imposer comme un interlocuteur privilégié entre les deux camps.

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