Togo: Appartements de luxe, boutiques et centre de conférences

Après plusieurs semaines de démolitions, les pouvoirs publics ont dévoilé leurs intentions pour la plage de Lomé.

Les espaces libérés des installations illégales accueilleront un projet d'aménagement côtier haut de gamme, a annoncé le ministre délégué chargé de l'Aménagement du territoire, Koamy Gbloèkpo Gomado.

L'ambition affichée est de transformer le littoral en vitrine touristique et en espace de loisirs moderne, sécurisé et attractif.

Le projet prévoit la construction d'immeubles haut de gamme, des bâtiments commerciaux, un centre de conférences et un parc de jeux pour enfants.

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L'aménagement paysager fera l'objet d'une attention particulière, afin de créer un cadre agréable et de faire de la côte un pôle d'attractivité pour les habitants comme pour les visiteurs.

Le Togo dispose d'un littoral de grande qualité, mais longtemps défiguré par l'insalubrité et l'insécurité.

Au fil des années, restaurants, bars, et installations diverses s'étaient multipliés sur le domaine public, sans autorisation. Une situation jugée incompatible avec la protection de l'environnement et une gestion durable de la côte.

Le ministre se veut toutefois rassurant : « Il ne s'agit pas d'interdire toute activité sur les plages, mais de veiller à ce qu'elles s'exercent désormais dans un cadre légal, respectueux de l'environnement et de l'intérêt général. »

Le projet soulève néanmoins des interrogations. Quel sera l'accès du grand public à des plages appelées à accueillir des résidences de standing ? Quelle place sera faite aux anciens exploitants, qui tiraient leurs revenus de ces activités ? Et qui financera et réalisera ces aménagements ? Autant de points sur lesquels les autorités devront apporter des précisions.