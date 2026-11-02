Togo: Le CICR attentif à la situation dans la région septentrionale

2 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

La directrice des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Yasmine Praz Dessimoz, était à Lomé en fin de semaine.

Elle a échangé avec le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, sur l'assistance humanitaire, notamment aux populations déplacées dans le nord du pays.

Le CICR a ouvert une antenne permanente au Togo. Ses activités étaient jusqu'ici suivies depuis Abidjan.

Présent dans le pays depuis plus de 50 ans, le CICR agit principalement à travers la Croix-Rouge togolaise.

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