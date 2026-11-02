Madagascar: Projet ICC - La professionnalisation des artistes en question

Faire de l'art un véritable métier et permettre aux artistes de vivre de leur travail. C'est l'un des enjeux majeurs soulevés lors de la deuxième rencontre du Cercle de l'économie créative (CEC), organisée samedi à la Cité des Cultures, à Antaninarenina. Consacrée au thème « La formation, premier pas vers la structuration des ICC malagasy », cette rencontre a réuni des professionnels issus de différents domaines culturels autour des moyens de renforcer et de professionnaliser les industries culturelles et créatives (ICC).

Organisée par le consortium Madarōkan, la Cité des Cultures et Hikiasy, cette matinée d'échanges fait suite à une première rencontre tenue en juin dernier. Elle a notamment permis aux participants de partager leurs expériences et de réfléchir aux besoins prioritaires en matière de formation professionnelle. Parmi les pistes évoquées figurent la structuration des parcours de formation, l'encadrement des formateurs et la reconnaissance des compétences. L'objectif est de garantir une transmission de savoir-faire de qualité, aussi bien dans les pratiques artistiques que dans l'entrepreneuriat culturel.

Pour Anatole Ramaroson, cinéaste et figure emblématique du film documentaire, la formation professionnelle constitue un chantier prioritaire pour structurer les industries culturelles et créatives. Il déplore notamment l'absence de règles et de normes clairement établies dans ce domaine. « Actuellement, chacun fait un peu ce qu'il veut. La formation professionnelle devient parfois un simple moyen de gagner de l'argent, au lieu d'être un véritable espace de transmission des savoir-faire», souligne-t-il. Il préconise ainsi de mieux encadrer les initiatives existantes, de les fédérer et de renforcer la formation des formateurs, chargés de transmettre leurs compétences aux artistes et aux entrepreneurs culturels. L'État doit également assumer son rôle dans l'octroi des agréments et la reconnaissance des structures de formation.

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Le cinéaste attire également l'attention sur la question du droit d'auteur, qui demeure une préoccupation dans le secteur audiovisuel. « En tant qu'auteur, il faut savoir où percevoir ses droits, quel organisme en assure la gestion et comment accéder aux revenus issus de ses oeuvres », explique-t-il. Il s'interroge notamment sur les conditions de désignation de l'organisme chargé de cette gestion et regrette que les professionnels concernés n'aient pas été suffisamment consultés. À ses yeux, les décisions relatives à la gestion des droits d'auteur doivent faire l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur, afin de garantir une meilleure prise en compte de leurs intérêts.