Madagascar: Makua Festival - Rossy signe un triomphe sous la pluie

2 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Malgré les intempéries, Rossy a transformé la deuxième soirée du Makua Festival Music 2026 en un grand rendez-vous musical, vendredi sur le front de mer de Toamasina.

La pluie et le vent n'ont pas eu raison de l'enthousiasme des festivaliers. Accompagné du Bapampabe Band, Rossy a occupé la scène jusqu'à minuit, dans une ambiance particulièrement animée. Accordéon en main, l'icône de la musique malgache a enchaîné ses titres emblématiques, dont l'incontournable « Lambahoany », repris en choeur par une foule restée mobilisée malgré les conditions météorologiques.

Installée sur l'ancien site de Miami, au bord de la mer, la scène disposait d'importants moyens techniques et visuels. Écrans LED géants, jeux de lumière, faisceaux lumineux et effets pyrotechniques ont accompagné la prestation du chanteur et de ses musiciens, choristes et danseurs. Une infrastructure qui a contribué à l'ampleur du spectacle.

Au lendemain de sa prestation, Rossy a salué le professionnalisme de l'organisation. « J'ai participé à plusieurs festivals, mais le Makua Festival Music est professionnel, que ce soit dans l'organisation ou dans les aspects logistiques et techniques », a-t-il souligné, allant jusqu'à le considérer comme l'un des meilleurs festivals auxquels il a participé à Madagascar.

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