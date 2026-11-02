Madagascar: Ankadimbahoaka - Un cambrioleur arrêté par la police

2 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un cambrioleur a été arrêté par les habitants et la police à Andrefan'Ankadimbahoaka, vendredi dernier, vers 6 heures du matin, alors qu'il tentait de s'introduire dans le domicile d'un particulier.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, l'homme s'était introduit discrètement dans une maison, mais le propriétaire est resté vigilant. Ce dernier a immédiatement appelé à l'aide. Les habitants du quartier et des policiers qui effectuaient une patrouille non loin de là sont alors venus lui prêter main-forte.

Le cambrioleur a tenté de prendre la fuite lorsqu'il s'est senti encerclé, mais il a été intercepté non loin des lieux. Aucune résistance ni altercation n'a été signalée lors de son arrestation. Il a été immédiatement conduit au commissariat du cinquième arrondissement, avec le propriétaire victime de la tentative de cambriolage et les outils qu'il utilisait pour forcer les portes.

L'homme est actuellement entre les mains de la police et attend son transfert auprès du parquet.

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