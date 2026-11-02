Madagascar: Talatamaty Fianarantsoa - Un jeune homme meurt écrasé par un camion

Un terrible accident de la circulation s'est produit à Andavakampaha, dans la commune de Talatamaty, à Fianarantsoa, vendredi dernier, aux alentours de 19 h 30. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie sur le coup après avoir été écrasé par une voiture, dont le conducteur a immédiatement pris la fuite.

Selon les informations recueillies sur place, l'accident s'est produit sur la route nationale menant à Ankofafa. L'homme marchait au bord de la route lorsqu'il a été écrasé par le véhicule. Il a été mortellement blessé à la tête et est décédé sur place. Son identité n'a pas pu être établie.

D'après les témoignages des personnes ayant assisté à l'accident, le véhicule impliqué roulait à vive allure. Toutefois, sa plaque d'immatriculation et sa couleur n'ont pas pu être clairement identifiées en raison de l'obscurité et de la panne de l'éclairage public dans ce secteur. Les gendarmes et les policiers chargés de la circulation ont immédiatement été alertés. Ils se sont rendus sur place pour effectuer les constatations.

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Malgré les efforts des forces de l'ordre et des habitants, personne sur les lieux n'a reconnu la victime. Celle-ci ne portait ni pièce d'identité ni numéro de téléphone. Afin de faciliter les recherches de ses proches, les autorités ont communiqué les caractéristiques suivantes : un homme à la peau noire, mesurant environ 1,50 m. Il portait des sandales de type babouches, un pantalon gris, un haut jaune portant l'inscription « Oniversiten'i Toliara » et un blouson noir doublé d'orange, avec des éléments blancs au niveau des manches. Il avait également une casquette noire sur la tête.

Sa dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital de Tambohobe, où elle attend l'identification par ses proches. Une enquête est ouverte afin d'identifier le véhicule en fuite et son conducteur, qui pourrait être poursuivi pour homicide involontaire par imprudence et délit de fuite après un accident.