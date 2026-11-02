Sénégal: Affaire Astou Pierre Ndiaye - Alioune Badara Gaye bientôt remis à la justice sénégalaise

La fuite d'Alioune Badara Gaye, recherché dans le cadre de l'affaire Astou Pierre Ndiaye, a pris fin en Mauritanie.

Arrêté vendredi à la suite d'une collaboration entre les services de police sénégalais et mauritaniens, le suspect devrait prochainement être transféré au Sénégal pour être présenté aux autorités judiciaires.

D'après des informations rapportées par Libération, son arrestation est intervenue après un travail de localisation effectué par le Bureau central national (BCN) d'Interpol, relevant de la Direction de la police judiciaire sénégalaise. Cette opération faisait suite à une sollicitation du commissariat de Dieuppeul, chargé du dossier.

Les autorités sénégalaises, informées de son interpellation, s'activent désormais pour organiser son retour sur le territoire national. L'objectif est de le mettre à la disposition de la justice afin qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés.

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Alioune Badara Gaye est soupçonné d'être impliqué dans l'agression à l'acide de son ancienne compagne, Astou Pierre Ndiaye. Les faits s'étaient produits sur le lieu de travail de cette dernière, à Liberté 4. La victime avait été grièvement brûlée après avoir reçu le produit corrosif. Plusieurs de ses collègues, présents au moment de l'attaque, avaient également été touchés.

Hospitalisée à l'hôpital Fann de Dakar, Astou Pierre Ndiaye avait finalement succombé à ses blessures le 1er octobre, après plusieurs semaines de lutte. Selon les éléments rapportés par le journal, cette agression serait survenue dans un contexte de rupture sentimentale que son ancien compagnon aurait mal vécue.

Après plusieurs mois de recherches et une cavale qui l'a conduit hors du Sénégal, l'interpellation du suspect en Mauritanie ouvre ainsi une nouvelle séquence judiciaire dans cette affaire. Son transfert aux autorités sénégalaises est désormais attendu.