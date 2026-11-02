Sénégal: Yenne - 14 candidats à l'émigration irrégulière arrêtés, un présumé passeur interpellé

Une opération menée par la gendarmerie a permis de mettre fin à un projet de voyage clandestin dans la localité de Yenne.

Au total, quatorze candidats à l'émigration irrégulière et un individu soupçonné d'être impliqué dans l'organisation du déplacement ont été arrêtés.

L'intervention s'est déroulée aux premières heures du dimanche 1er novembre 2026, aux environs de 3 heures du matin. Les éléments de la brigade territoriale de Yenne ont procédé à l'interpellation des quatorze candidats au départ, tous de nationalité sénégalaise. La majorité d'entre eux serait domiciliée à Pikine.

D'après les premiers éléments de l'enquête, plusieurs ressortissants gambiens, qui étaient également attendus pour participer à cette traversée clandestine, ont réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des gendarmes.

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Au cours de cette opération, un homme identifié par les initiales I. MB. a également été arrêté. Il est soupçonné d'avoir pris part à l'organisation du voyage et devra répondre des chefs d'association de malfaiteurs et de complicité de trafic de migrants.

Les principaux organisateurs dans le viseur

Les recherches se poursuivent pour retrouver les présumés responsables de cette opération. Deux individus, désignés par les initiales M. et M., sont activement recherchés par les forces de défense et de sécurité.

L'enquête devra notamment permettre de déterminer les responsabilités de chacun dans la préparation de ce départ clandestin.