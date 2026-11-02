Sénégal: Crise au Havre - Demba Ba s'en va, le club perd ses trois principaux dirigeants

2 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Après le limogeage de Didier Digard et la démission de Jean-Michel Roussier, c'est désormais Demba Ba qui a choisi de mettre fin à ses fonctions de directeur sportif.

La crise prend une nouvelle dimension au Havre AC, lanterne rouge de la Ligue 1 avec 2 points après 9 journées. Le club normand enregistre un troisième départ majeur en l'espace de quelques jours.

Selon les informations de L'Équipe, l'ancien international sénégalais a décidé de quitter le club doyen, deux jours seulement après les bouleversements intervenus au sein de sa direction. Une nouvelle défection qui accentue l'instabilité institutionnelle et sportive du HAC.

Pour assurer la succession de Demba Ba, les dirigeants havrais ont choisi Quentin Rauzier. Arrivé au club durant l'été en qualité d'adjoint, ce dernier est appelé à prendre en charge la direction sportive.

En quelques jours, Le Havre se retrouve ainsi sans président, sans directeur sportif et sans entraîneur. Une situation particulièrement délicate pour le club normand, confronté à une profonde recomposition de son organigramme.

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