Madagascar: Air Madagascar - Le changement de marque reste encore à concrétiser

Une importante étape vient d'être franchie dans le processus de retour d'Air Madagascar. Le changement de la marque commerciale de Madagascar Airlines en Air Madagascar a été officiellement annoncé samedi dernier, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Novotel.

Ce retour reste toutefois à concrétiser : des procédures administratives, juridiques, financières et opérationnelles doivent encore être menées. Et surtout, des efforts restent à faire pour avoir une compagnie capable de satisfaire aux exigences des usagers.

Encourageant

L'événement a été célébré en grande pompe, autour d'un banquet qui a réuni une délégation officielle conduite par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Ramanambola Andrianavalona, l'équipe d'Air Madagascar dirigée par son DG, Rado Rabarilala, ainsi que les partenaires de la compagnie. Une occasion, tout d'abord, pour le DG de faire état d'un bilan plutôt encourageant de la compagnie au cours de ces derniers mois. En effet, depuis son arrivée en mai 2026, la compagnie est passée d'un déficit d'environ 700 000 dollars à un excédent de plus de 3 millions de dollars.

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Le chiffre d'affaires du transport réalisé en 2026 dépasse, quant à lui, de plus de 2,7 millions USD celui de l'année précédente sur une même période. Il a aussi cité l'ouverture d'agences à Mahajanga et à Analakely, ainsi que la reprise de la ligne Antananarivo-ahajanga-moroni. « Derrière tout cela, il y a le personnel », a-t-il souligné. Pour lui, l'enjeu de ce changement de nom commercial dépasse l'étiquette. « Certes, le changement de nom traduit notre volonté de privilégier l'identité nationale, mais l'essentiel est surtout de donner à ce nom un nouveau sens », a-t-il déclaré. Un nom qui doit signifier une compagnie fiable, sécurisée et performante, digne de la confiance des usagers.

Safety first

Il a par ailleurs énuméré les défis qui attendent la compagnie : regagner la confiance des passagers, les respecter, améliorer le programme de vols et relier les régions de l'île, les îles voisines et l'international. Il n'a pas manqué de rappeler que, pour la compagnie, le principe « Safety first » est toujours de mise : « La sécurité ne se négocie pas. » En somme, pour Rado Rabarilala, la compagnie a retrouvé un nom ; aujourd'hui, il s'agit désormais de lui donner toute sa valeur. Une mission qui ne sera évidemment pas facile à accomplir, au vu de la situation actuelle de la compagnie.

Pour le DG, le retour à Air Madagascar devra s'accompagner d'améliorations tangibles en matière de régularité des vols, de qualité de service, de desserte des régions et de fiabilité des opérations. La question de la compétitivité du transport aérien reste également posée. Quoi qu'il en soit, avec ce changement de nom commercial, la compagnie aérienne nationale renoue avec une marque fortement ancrée dans la mémoire collective et la fierté nationale.

CTA

Mais derrière cette annonce symbolique se profile un chantier autrement plus complexe : celui de la concrétisation juridique, administrative, financière et opérationnelle de ce changement d'identité. En effet, les discours prononcés lors de cette cérémonie laissent comprendre que le processus n'en est encore qu'à ses débuts. Le ministre des Transports et de la Météorologie a notamment évoqué « une démarche de concertation nécessitant un examen attentif des différents aspects liés à ce changement, afin d'assurer la cohérence entre l'identité commerciale envisagée et la situation juridique et opérationnelle de la compagnie ». Autrement dit, le retour du nom Air Madagascar ne signifie pas encore que toutes les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies. Parmi les principaux enjeux figure notamment le Certificat de transport aérien (CTA), ou Air Operator Certificate (AOC), dont le ministre a souligné l'importance. Ce document réglementaire constitue, en effet, une condition essentielle à l'exploitation commerciale d'une compagnie aérienne, dans le respect des exigences de sécurité et de conformité. Il conviendra ainsi de déterminer les modalités permettant d'assurer la conformité du certificat avec la nouvelle identité de la compagnie. Cette étape nécessite, selon le ministre, « une coordination entre le ministère, les autorités de l'aviation civile et les représentants de la compagnie ». Les dimensions juridiques et financières du changement de dénomination devront également être clarifiées. Il s'agit notamment de déterminer les implications de cette nouvelle identité sur les engagements contractuels, les relations avec les partenaires et les différentes obligations de la compagnie. Encore du boulot à faire. Notons que le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a confirmé la décision du gouvernement d'aider Air Madagascar dans un projet d'achat d'un Boeing 737-700. « Le gouvernement appuie Air Madagascar à 100% », a-t-il conclu.