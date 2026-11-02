Madagascar: Association Fanjiry - « Pas des cadeaux, mais des moyens de production »

La Première dame, Elisa Randrianirina, présidente nationale de l'association Fanjiry, a procédé au lancement officiel des activités de l'organisation dans le district d'Avaradrano, samedi dernier, sur le terrain d'Ambodivoara Ambohimangakely. La cérémonie a réuni les autorités locales, les associations et les représentants des seize communes du district.

À cette occasion, elle a réaffirmé l'orientation de Fanjiry, qui privilégie l'autonomisation des populations à travers des activités génératrices de revenus plutôt que l'assistance ponctuelle. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires d'améliorer durablement leurs conditions de vie grâce à la formation, à l'accompagnement technique et à l'accès à des moyens de production.

Depuis sa création, l'association intervient dans plusieurs domaines sociaux et communautaires, notamment à travers des campagnes de circoncision de masse, des opérations d'assainissement, l'appui aux sinistrés ainsi que le soutien aux personnes vulnérables et en situation de handicap, en collaboration avec l'association VAhoaka Mandresy (VAM) Avaradrano.

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Fanjiry accompagne également les initiatives économiques locales par la distribution de semences, d'outils agricoles, de fertilisants, de matériel de transformation et d'équipements destinés aux activités génératrices de revenus.

En complément de ces actions, des aides comprenant 21 tonnes de riz, 50 millions d'ariary, cinq motos et divers équipements seront réparties dans les seize communes du district. Le coordonnateur général de l'association, Santhi Mandresy, a indiqué que la distribution de ces appuis serait effectuée au niveau des communes concernées. Il a précisé que les bénéficiaires avaient été identifiés à la suite d'enquêtes de terrain et selon des critères établis par l'association, afin d'assurer un soutien ciblé aux ménages et aux structures retenus.