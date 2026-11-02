Madagascar: Éclairage public - Déploiement massif de lampadaires dans les régions

L'éclairage public gagne du terrain dans les régions. Durant le mois d'octobre, plusieurs localités ont bénéficié de nouvelles dotations en lampadaires et luminaires, dans le cadre des interventions du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH).

Des rues mieux éclairées pour faciliter les déplacements et renforcer la sécurité. Les informations publiées par le MEH font état de plusieurs opérations de remise et d'installation d'équipements, avec des avancées notamment à Ankazobe, Ejeda, Antsiranana et dans le Menabe. À Ankazobe, 50 lampadaires solaires ont été remis le 8 octobre. À Ejeda, dans le district d'Ampanihy, une publication du même jour annonce l'installation de 50 lampadaires fonctionnant également à l'énergie solaire. Ces interventions visent à améliorer la visibilité dans les espaces communs, à faciliter la circulation des habitants et à contribuer à la sécurité.

À Antsiranana, l'installation de 50 luminaires de type « Cobra » a été rapportée le 12 octobre. Dans le Menabe, une dotation plus importante a accompagné l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Morondava, le 23 octobre : 250 lampes « Cobra » provenant du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), destinées aux cinq districts de la région. À cette occasion, 50 autres lampadaires, offerts par le ministre de l'Environnement et du Développement durable à quatre communes, ont également été remis. Deux contributions distinctes qui viennent soutenir l'amélioration de l'éclairage des villes.

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Au-delà de ces opérations chiffrées, la distribution de luminaires touche plusieurs autres territoires. Le 27 octobre dernier, des équipements d'éclairage public ont également été remis à Vohémar, Andapa, Sambava, Antalaha, Vavatenina, Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo et Maintirano. Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ambalavao, Sakaraha, Toliara I et Toliara II figurent aussi dans cette liste. Dans le Menabe, Mahabo, Miandrivazo, Morondava, Belo Tsiribihina et Manja sont mentionnés, sans qu'il soit possible d'additionner ces annonces à la dotation régionale déjà recensée.

Les données permettent ainsi d'identifier 400 équipements remis ou signalés comme installés dans le cadre de ces opérations, hors contribution du ministre de l'Environnement. En effet, ce nombre ne constitue pas le bilan national des réalisations du mois. Par ailleurs, la remise du matériel doit encore être distinguée de sa pose et de sa mise en service effective. Pour les habitants, l'enjeu reste concret : disposer d'un éclairage durable sur les lieux de passage et dans les espaces partagés. La maintenance des équipements sera donc déterminante pour prolonger les bénéfices attendus de ces interventions au bénéfice de la population locale.