Madagascar: ADEMA - Renforcement de la sécurité aérienne

Les 35 agents AFIS (Service d'information de vol d'aérodrome) de la société Aéroports de Madagascar (ADEMA) sont maintenant habilités à assurer la sûreté et la sécurité aériennes afin de protéger la vie des passagers, des membres d'équipage et du personnel au sol.

En effet, ils ont tous bénéficié d'une formation intensive, notamment en matière de transmission en temps réel des informations essentielles aux aéronefs, leur permettant de se conformer aux nouvelles exigences et à l'évolution technologique dans le domaine du transport aérien. « L'objectif est de renforcer la sécurité et la sûreté aériennes sans aucune faille, que ce soit au niveau de la tour de contrôle ou de l'exploitation du système de balisage lumineux des pistes pour sécuriser les vols de nuit. L'installation des équipements servant à assurer l'atterrissage des aéronefs doit également être effectuée de manière rigoureuse », a expliqué le Directeur général de l'ADEMA, Andrianiaina Jean Germain, lors de la remise des certificats aux 18 agents AFIS récemment formés. Les 17 autres agents ont déjà bénéficié d'un renforcement de capacités il y a deux semaines.

Renforcement des compétences

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Toujours dans le cadre de la modernisation de ses services, les 15 agents, nouvellement recrutés par l'ADEMA, suivent également, depuis un mois, une formation dispensée par l'ENEAM (École nationale de l'aéronautique et de la météorologie). Parallèlement, l'entreprise fournit des camions de pompiers tout en assurant le renforcement des compétences des agents pompiers en matière de lutte contre l'incendie et de secourisme. Force est de constater que l'ADEMA est une entreprise sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, représentant l'État, qui y détient plus de 64% des actions. « Ce renforcement des compétences des agents fait partie des indicateurs de performance en matière de gouvernance technique et financière de la société. D'ici la fin de l'année, les chefs pompiers seront également formés aux manoeuvres d'intervention en zone d'incendie », a-t-il évoqué.