Madagascar: Des rêves plein la tête, un avenir à construire - Les jeunes face aux défis de l'autonomie financière

Après les études, l'entrée dans la vie active représente une étape déterminante pour de nombreux jeunes. Premier emploi, premières responsabilités et premiers revenus s'accompagnent souvent de nouveaux défis : gérer son budget, épargner, financer un projet personnel ou préparer son avenir.

Si les ambitions ne manquent pas, les moyens et les connaissances nécessaires pour concrétiser certains projets restent parfois limités. Entre l'envie d'entreprendre, l'acquisition d'un bien, la poursuite d'une formation ou la préparation d'une vie de famille, les jeunes actifs sont amenés à faire des choix financiers importants dès leurs premières années de carrière.

C'est dans ce contexte que la BMOI a présenté, le 30 octobre dernier au Cinépax Madagascar, une nouvelle offre baptisée Henika. Elle est destinée aux jeunes de 21 à 30 ans, correspondant à la tranche d'âge des premières décisions professionnelles. Le dispositif propose plusieurs services bancaires, dont un compte courant, un compte épargne rémunéré, une carte Visa internationale, une assurance et des solutions digitales facilitant les opérations du quotidien.

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Mais en marge des services financiers, l'initiative met l'accent sur l'éducation financière à travers des conférences et des ateliers portant sur la gestion budgétaire, l'investissement, la carrière ou encore le développement personnel. Une approche qui vise à accompagner les jeunes actifs dans leur autonomie financière et la réalisation progressive de leurs projets de vie.