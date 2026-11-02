Madagascar: Santé publique - L'Église catholique exhorte à la vaccination antipolio

Face à la recrudescence des pathologies actuelles et aux menaces persistantes de la poliomyélite, la Commission épiscopale pour la pastorale de la santé (CES) monte au créneau. Elle appelle à une mobilisation générale pour protéger les enfants et contrer la désinformation.

La santé est un droit fondamental inaliénable qui exige l'implication de l'ensemble de la société civile. C'est le message fort véhiculé par l'Église catholique apostolique romaine (EKAR) à travers la Commission épiscopale pour la pastorale de la santé (CES), sous la houlette de son président, Mgr Donatien Randriamalala. Dans une déclaration officielle rendue publique le 30 octobre 2026, l'institution religieuse insiste sur l'impératif de la prévention médicale, rappelant que plusieurs maladies redoutables disposent aujourd'hui de vaccins efficaces, à l'instar de la poliomyélite, qui continue de menacer l'intégrité physique des plus jeunes et de causer de lourdes séquelles.

Synergie

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Afin de contrer les réticences et les fausses informations qui circulent trop souvent au sein de l'opinion publique, l'Église préconise une synergie d'actions. Les églises, les établissements scolaires et les professionnels des médias sont ainsi invités à unir leurs forces avec le corps médical qualifié. L'objectif primordial est d'apporter un éclairage scientifique rigoureux et des explications claires à la population, lui permettant ainsi de s'approprier les campagnes de vaccination en toute âme et conscience, loin des rumeurs infondées. Dans cette perspective de santé communautaire, la CES réaffirme sa volonté de soutenir les efforts du ministère de la Santé publique.

Campagne

Dans le cadre de l'engagement du ministère de la Santé pour le maintien du statut d'éradication et la protection de la population contre le poliovirus, un troisième tour de campagne de vaccination de riposte sera organisé prochainement, du 24 au 27 novembre, sur tout le territoire national. Tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal antérieur, seront ciblés par cette campagne. Le porte-à-porte dans l'ensemble des fokontany des 115 districts du pays sera la stratégie adoptée par le ministère.