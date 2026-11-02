Madagascar: « English Access » - Plus de 530 jeunes formés à l'île grâce au partenariat américain

Vingt-cinq lycéens issus des établissements publics d'Antsirabe ont officiellement intégré le programme de micro-bourses « English Access » lors d'une cérémonie chaleureuse au Centre de compétences interculturelles Lovasoa. Depuis 2012, ce programme a déjà fait ses preuves auprès de plus de 530 jeunes étudiants à travers le pays.

Une bouffée d'oxygène pour ces jeunes talents de la région du Vakinankaratra. Soutenu par le Département d'État américain, ce programme d'une durée de deux ans ambitionne bien plus que d'enseigner la langue de Shakespeare. Il s'agit d'un véritable tremplin conçu pour forger le leadership des participants, aiguiser leurs compétences professionnelles et élargir leurs horizons éducatifs. Mis en oeuvre en étroite collaboration avec le Centre Lovasoa, le cursus associe un apprentissage moderne et interactif de l'anglais à la découverte de la culture américaine et des valeurs démocratiques. Les élèves auront également l'occasion de se familiariser avec les notions de citoyenneté mondiale et d'échanges interculturels, des atouts majeurs dans le monde d'aujourd'hui.

Bénéficiaires

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Depuis son lancement à Madagascar en 2012 par le Bureau des programmes d'anglais du Département d'État, ce programme a déjà fait ses preuves auprès de plus de 530 jeunes étudiants à travers le pays. En investissant massivement dans l'éducation et le leadership des jeunes, les États-Unis offrent aux étudiants malgaches des clés précieuses pour réussir leurs études, accéder plus facilement à l'emploi et s'ouvrir aux échanges internationaux. À terme, cette formation de choix pourrait également préparer ces jeunes d'Antsirabe à postuler à des bourses d'études et à des programmes d'échange financés par le gouvernement américain.