Tunisie: EST - Un projet stratégique annoncé

L'Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé le lancement des préparatifs d'un projet stratégique et fédérateur, dont la présentation officielle est prévue le 15 janvier 2027, à l'occasion du 108e anniversaire de la fondation du club.

Dans un communiqué publié dimanche sur sa page Facebook officielle, le club précise que ce projet ambitionne de constituer une nouvelle étape dans son histoire et de mobiliser l'ensemble de ses composantes autour d'une initiative collective.

À cet effet, une équipe de travail composée de membres de la famille espérantiste a été constituée. Elle sera chargée de préparer ce projet en coordination étroite avec le comité directeur, les différentes commissions du club ainsi que les cellules de supporters en Tunisie et à l'étranger.

Cette démarche vise à associer les différentes composantes de l'EST à l'élaboration du projet, afin d'en faire un effort collectif réunissant dirigeants, structures et supporters du club.

Le club n'a pas encore dévoilé les détails de cette initiative, dont la présentation officielle interviendra à la date anniversaire de sa création, le 15 janvier 2027.