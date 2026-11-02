Tunisie: Espadon sur les marchés tunisiens - Attention aux spécimens de moins de 100 cm !

L'Association « Tunsea », spécialisée dans les sciences participatives, a appelé à la nécessité de respecter la taille légale minimale de pêche de l'espadon, notamment, à la lumière de l'abondance de cette espèce de poisson sur les marchés tunisiens, au cours de la dernière période.

L'association a rappelé que, conformément à l'arrêté du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en date du 27 décembre 2024, la pêche de l'espadon est interdite pour les spécimens mesurant moins de 100 cm de longueur. Et de préciser que cette longueur est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure jusqu'à la fourche caudale, sans tenir compte du rostre (épée).

A défaut de mesure de la longueur, l'arrêté fixe le poids minimal autorisé à 11,4 kg pour un poisson entier et à 10,2 kg après éviscération et retrait des branchies.

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D'après le même arrêté, la pêche de l'espadon est interdite, ainsi, pour toutes les unités de pêche durant la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Toutefois, et à titre exceptionnel, il est toléré le débarquement de spécimens d'espadon avec les tailles susvisées et ce dans la limite de 5% en poids ou en nombre de spécimens de la prise totale d'espadon.

L'espadon est une espèce migratrice vivant en haute mer. Il se caractérise par une mâchoire supérieure allongée et aplatie, en forme d'épée, qu'il utilise pour capturer ses proies, notamment, les poissons et les calmars. Ce prédateur marin joue un rôle important dans l'équilibre du réseau trophique.