Tunisie: Rimel Challenge 5 - La forêt de Rimel prête à accueillir les rois du trail

La forêt de Rimel s'apprête à accueillir, dimanche 8 novembre 2026, la cinquième édition du Rimel Challenge. Devenu en quelques années l'un des rendez-vous majeurs du trail en Tunisie, l'événement réunira à Menzel Jemil des centaines de passionnés de course nature venus relever un défi sportif au coeur d'un environnement exceptionnel. Entre performance, découverte et engagement écologique, cette édition promet une expérience à la hauteur de la réputation acquise par l'épreuve

Une cinquième édition placée sous le signe du dépassement de soi

Après quatre éditions couronnées de succès, les organisateurs donnent rendez-vous aux amateurs de trail le dimanche 8 novembre pour une nouvelle aventure dans les paysages variés de la région de Rimel. Fidèle à sa philosophie, le Rimel Challenge continue de promouvoir une pratique sportive respectueuse de l'environnement à travers son concept de « Net Zero Trail ».

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Cette cinquième édition du Rimel Challenge propose un éventail d'épreuves adapté à tous les profils de participants, depuis les plus jeunes avec le Trail Kids (1 km) jusqu'aux traileurs les plus aguerris qui s'attaqueront à l'Ultra-Trail de 50 km. Entre ces deux extrêmes, les concurrents pourront choisir entre le Trail Découverte (10 km), le Mini-Trail chronométré (10 km) et le Trail de 22 km, autant de distances permettant à chacun de relever un défi à la mesure de ses capacités. Point d'orgue de la manifestation, l'Ultra-Trail constitue l'épreuve reine de l'événement avec un parcours de près de 51,5 kilomètres et un dénivelé positif avoisinant les 1 064 mètres, un véritable test d'endurance qui promet aux spécialistes de la discipline une confrontation exigeante avec les reliefs et les paysages variés de la forêt de Rimel.

Entre forêt, dunes et bord de mer

L'un des principaux attraits du Rimel Challenge réside dans la diversité de ses terrains. Les participants évolueront à travers des sentiers forestiers, des pistes sablonneuses, des dunes, des passages rocheux et des secteurs côtiers qui font la singularité du site. Le parcours du 50 km est composé d'environ 60 % de sentiers, 30 % de pistes et 10 % de routes, offrant une expérience de trail particulièrement variée.

Au-delà de l'aspect compétitif, le Rimel Challenge constitue une vitrine exceptionnelle pour la région de Bizerte et de Menzel Jemil. L'événement contribue à valoriser les richesses naturelles locales tout en favorisant l'essor du tourisme sportif. Chaque édition attire des coureurs provenant de différentes régions du pays et participe à renforcer l'image d'une destination où nature, sport et développement durable se conjuguent harmonieusement.

Ainsi, à quelques jours du départ, tous les regards se tournent vers Rimel où bénévoles, organisateurs et partenaires peaufinent les derniers préparatifs. Le 8 novembre prochain, la forêt de Rimel redeviendra le théâtre d'une grande aventure humaine et sportive, confirmant une fois de plus la place du Rimel Challenge parmi les rendez-vous majeurs du calendrier tunisien du trail.