Tunisie: Précipitations - Les pluies arrosent la quasi-totalité des régions tunisiennes

Le dernier bulletin de l'Institut National de la Météorologie (INM), publié ce lundi 2 novembre 2026, met en lumière une nette disparité dans la répartition géographique des précipitations enregistrées à travers les différentes régions de la République au cours des dernières 24 heures.

L'analyse détaillée des données par gouvernorat révèle une concentration massive des pluies sur les zones du nord et du nord-est. Le gouvernorat de Bizerte se place en tête des précipitations, concentrant les plus fortes hauteurs de pluie du pays avec des pics notables mesurés à Ghar El Melh avec 41 mm, ainsi qu'à Sejnane et Utique avec 31 mm, témoignant d'une activité pluvieuse marquée sur cette frange côtière.

Des cumuls significatifs sont également observés dans le Grand Tunis et le Cap Bon, avec des volumes importants enregistrés à Raoued entre 10 et 16 mm et à l'Ariana avec 15 mm, tandis que des variations modérées ont été relevées à Tunis, Ben Arous et La Manouba. En revanche, une nette accalmie est constatée au sud, où les régions du sud et du centre affichent des registres quasi nuls ou extrêmement faibles, illustrant un front pluvieux principalement cantonné au nord du territoire. Ce panorama météorologique traduit une perturbation active mais circonscrite, bénéfique pour les réserves hydriques des zones septentrionales du pays.