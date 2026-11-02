Tunisie: Sécurité routière - Moins d'accidents, mais 1 141 morts depuis le début de 2026

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le nombre d'accidents de la route a reculé de près de 10 % en Tunisie depuis le début de l'année 2026. Pourtant, le bilan humain s'alourdit, avec 1 141 décès enregistrés au 29 octobre, soit une hausse de 13,19 % par rapport à la même période de 2025, selon les dernières données de l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

D'après les statistiques publiées par l'ONSR, la Tunisie a enregistré 4 102 accidents de la circulation entre le 1er janvier et le 29 octobre 2026, contre 4 555 durant la même période de l'année précédente. Cette évolution représente une baisse de 9,95 % du nombre d'accidents.

Le nombre de blessés affiche également une tendance à la baisse. Au total, 5 293 personnes ont été blessées dans des accidents de la route depuis le début de l'année, contre 6 024 en 2025, soit une diminution de 12,13 %.

En revanche, la mortalité routière connaît une progression préoccupante. Le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes tunisiennes est passé de 1 008 à 1 141 décès, enregistrant ainsi une augmentation de 13,19 % sur un an.

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Ces chiffres révèlent un contraste inquiétant : malgré la diminution du nombre d'accidents et de blessés, les routes tunisiennes continuent de faire davantage de victimes mortelles.

Avec 133 décès supplémentaires par rapport à 2025, ce bilan souligne la gravité persistante de l'insécurité routière en Tunisie.

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