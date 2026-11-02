Ile Maurice: Les soupçons de fraude ne changeront pas les résultats des législatives

La commission électorale israélienne tente de mettre un terme à la polémique qui entoure les élections législatives du 27 octobre. Son président, le juge Noam Sohlberg, a assuré dimanche que les soupçons de fraude et d'ingérence étrangère ne remettraient pas en cause les résultats du scrutin, même si les accusations venaient à être confirmées.

«Les soupçons qui nous ont été présentés sont graves. Nous les examinerons jusqu'au bout», a déclaré Noam Sohlberg dans une allocution filmée, aux côtés du chef du Shin Bet, David Zini, et de la procureure générale de l'État, Gali Baharav-Miara. Il a toutefois insisté sur le fait que «même si les soupçons venaient à être confirmés, cela ne remettrait pas en cause la régularité du processus électoral ni les résultats des élections dans leur ensemble».

L'enquête porte notamment sur des financements provenant de l'étranger qui auraient servi à influencer le vote, voire à acheter des voix au profit de certaines formations politiques. Au lendemain du scrutin du 27 octobre, la commission électorale avait demandé au Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, d'examiner ces accusations. Le Qatar se retrouve au coeur de cette controverse. Des responsables du Likoud, le parti de Benyamin Nétanyahou, ont affirmé que les formations arabes auraient bénéficié de financements qataris pour favoriser leur progression électorale. Doha a fermement rejeté ces accusations, tout comme les partis concernés. Les deux principales formations arabes, Raam et la Liste unifiée, ont obtenu ensemble 19 sièges, marquant une percée significative. Leur progression pourrait jouer un rôle déterminant dans les négociations politiques à venir.

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La polémique a également pris une dimension judiciaire. Le mardi 28 octobre, la police avait annoncé l'arrestation de trois personnes soupçonnées d'avoir tenté d'acheter des voix en faveur de Raam. Dimanche, le tribunal de Beersheva a ordonné la remise en liberté de l'un des suspects, la prolongation de la détention provisoire d'un deuxième et le placement du troisième en résidence surveillée. Raam a nié toute implication.

Le président de la commission électorale a par ailleurs tenu à protéger la communauté arabe de toute suspicion collective. L'enquête ne doit «en aucun cas jeter le discrédit sur le vote de la communauté arabe», a-t-il souligné. Cette mise au point n'a toutefois pas convaincu le Likoud, qui a estimé surprenant que le juge Sohlberg affirme déjà que les soupçons n'auraient aucune incidence sur les résultats alors que les investigations se poursuivent. De son côté, Gadi Eisenkot, principal rival politique de Nétanyahou, a accusé le Premier ministre de chercher «à délégitimer les résultats des élections».

Les résultats officiels doivent être publiés mercredi 4 novembre et transmis au président Isaac Herzog. Celui-ci consultera ensuite les formations élues avant de désigner un candidat chargé de tenter de constituer un gouvernement. Avec une majorité parlementaire toujours hors de portée pour les deux principaux blocs, les alliances politiques s'annoncent décisives pour l'avenir du pays.