Ile Maurice: L'île rend hommage à ses bâtisseurs

Maurice commémore ce lundi 2 novembre le 192e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés, un événement majeur qui a profondément marqué l'histoire sociale, économique et culturelle du pays. Au cœur de cette journée de mémoire : le souvenir de milliers d'hommes et de femmes venus d'Inde, dont le travail et les sacrifices ont contribué à façonner le visage d'une île Maurice contemporaine.

Le 2 novembre 1834, le navire Atlas accostait à Port-Louis avec à son bord le premier contingent de travailleurs engagés indiens, quelques mois après l'abolition de l'esclavage. Cette arrivée marquait le début d'un vaste mouvement migratoire qui allait transformer durablement la société mauricienne, notamment à travers le développement de l'industrie sucrière.

Comme chaque année, l'Aapravasi Ghat, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sera au centre des commémorations. Des cérémonies officielles et des dépôts de gerbes y seront organisés en hommage à ces travailleurs, dont l'histoire reste intimement liée à celle de la construction de la nation mauricienne.

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La commémoration de cette année sera également marquée par la présence du navire de la marine indienne INS Tarkash, qui effectue une escale spéciale à Port-Louis à l'occasion de cet anniversaire. Cette participation vient rappeler les liens historiques et les relations étroites qui unissent Maurice et l'Inde.

Cent quatre-vingt-douze ans après l'arrivée du premier contingent, cette journée dépasse le simple devoir de mémoire. Elle rappelle les conditions difficiles dans lesquelles ces travailleurs ont vécu, leur contribution au développement du pays et l'héritage qu'ils ont laissé aux générations suivantes. À travers cet hommage, Maurice réaffirme l'importance de préserver cette mémoire collective et de transmettre aux jeunes générations une page essentielle de son histoire.