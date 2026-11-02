Ile Maurice/Sénégal: Le quadricolore mauricien au rendez-vous de l'histoire

Le quadricolore mauricien a pris sa place dans une soirée appelée à rester dans l'histoire du sport africain. Samedi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 a réuni les délégations du monde entier dans une enceinte animée par les rythmes et les couleurs du Sénégal. Pour les dix jeunes athlètes de Team Mauritius, cette entrée dans l'univers olympique a donné une autre dimension aux mois de préparation.

Deux d'entre eux avaient une responsabilité particulière : Elsa How Hong, en badminton, et Lucas Aimé, en escrime, désignés pour porter le drapeau national. Leur présence en tête de la représentation mauricienne a incarné cette génération appelée à se mesurer, durant deux semaines, à des adversaires venus des cinq continents.

L'événement revêt une portée exceptionnelle. Jamais encore une compétition olympique n'avait été organisée sur le sol africain. Le Sénégal a choisi de célébrer cette première à travers ses traditions et sa créativité : percussions, lutte traditionnelle, chorégraphies et prestations d'artistes tels que Baaba Maal et Kiné Lam ont accompagné le défilé. Devant les invités et les athlètes, le président Bassirou Diomaye Faye a proclamé l'ouverture des Jeux, avant l'allumage de la vasque. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a également salué ce rendezvous historique.

Pour Maurice, la fête annonce surtout le début d'un défi sportif dans huit disciplines. Aux côtés des deux porte-drapeaux figurent Leo Douce, également engagé en badminton, Brice Tailly sur 110 m haies, les boxeurs Denzel Namaseevayen et Julian Agathe, le cycliste Thomas Harel, le judoka Hayden Khenmah, l'archer Yugveer Bissessur et la triathlète Keira Rajabalee.

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Les responsabilités ont aussi été réparties au sein du groupe : Keira Rajabalee conduit l'équipe féminine comme capitaine, tandis que Yugveer Bissessur remplit cette fonction chez les garçons. Tous n'ont pas le même bagage international, mais chacun aura l'occasion de découvrir les exigences d'un rendezvous olympique.

L'émotion de samedi va rapidement laisser place aux premières épreuves. Dès ce dimanche 1er novembre, Elsa How Hong et Leo Douce doivent ouvrir le programme mauricien en simple de badminton. Après les lumières de Diamnia- dio, c'est désormais sur les terrains de compétition que les dix représentants tenteront de faire briller le quadricolore.