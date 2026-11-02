Ile Maurice: Yudhisingh Jussun, un rêve militaire et une vie consacrée aux défis

2 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine Aurélio Prudence

À 22 ans, Yudhisingh Jussun, surnommé Yudhish (ci-contre), avait déjà réalisé une partie de son rêve : intégrer l'armée britannique et rejoindre la prestigieuse Household Cavalry. Passionné de boxe et animé par une grande détermination, il aspirait à devenir physical training instructor. Son parcours s'est toutefois brutalement arrêté le 14 octobre à la suite d'un accident de la route en Angleterre. Hier, huit soldats britanniques ont accompagné sa dépouille lors de ses funérailles à Solferino.

Son frère, Ayushsingh Jussun, garde le souvenir d'un jeune homme ambitieux qui savait ce qu'il voulait depuis son enfance. Leur père, Robin Jussun, avait toujours accordé une grande importance à leur éducation. Yudhish a fréquenté l'Arden Junior School, puis le collège Dr Régis Chaperon. Son rêve de devenir soldat était inspiré par leur oncle, Ashvin Billar, qui avait lui aussi servi dans l'armée britannique. Après ses études, il a soumis sa candidature en ligne à la British Army.

Retenu, il s'est envolé pour l'Angleterre. «Il avait un mental de fonceur. Il n'aimait pas rester les bras croisés et voulait toujours en faire plus», raconte son frère. Ses efforts lui ont permis d'intégrer la Household Cavalry et de progresser dans sa carrière. Il avait notamment participé à deux éditions du Trooping the Colour et porté le drapeau mauricien en Angleterre. La boxe occupait également une place importante dans sa vie. Il devait participer à un Charity Shield dans les jours suivant son décès et envisageait de devenir coach.

Avant les funérailles, ces mêmes soldats lui ont rendu hommage lors d'une parade. Le cortège a quitté la résidence de son grand-père, Mahen Jussun, à Paillote, avant de rejoindre Solferino. «Il adorait les défis et détestait rester sans but. Il avait toujours quelque chose en tête», conclut Ayushsingh.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.