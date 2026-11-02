Ile Maurice: Yudhisingh Jussun, un rêve militaire et une vie consacrée aux défis

À 22 ans, Yudhisingh Jussun, surnommé Yudhish (ci-contre), avait déjà réalisé une partie de son rêve : intégrer l'armée britannique et rejoindre la prestigieuse Household Cavalry. Passionné de boxe et animé par une grande détermination, il aspirait à devenir physical training instructor. Son parcours s'est toutefois brutalement arrêté le 14 octobre à la suite d'un accident de la route en Angleterre. Hier, huit soldats britanniques ont accompagné sa dépouille lors de ses funérailles à Solferino.

Son frère, Ayushsingh Jussun, garde le souvenir d'un jeune homme ambitieux qui savait ce qu'il voulait depuis son enfance. Leur père, Robin Jussun, avait toujours accordé une grande importance à leur éducation. Yudhish a fréquenté l'Arden Junior School, puis le collège Dr Régis Chaperon. Son rêve de devenir soldat était inspiré par leur oncle, Ashvin Billar, qui avait lui aussi servi dans l'armée britannique. Après ses études, il a soumis sa candidature en ligne à la British Army.

Retenu, il s'est envolé pour l'Angleterre. «Il avait un mental de fonceur. Il n'aimait pas rester les bras croisés et voulait toujours en faire plus», raconte son frère. Ses efforts lui ont permis d'intégrer la Household Cavalry et de progresser dans sa carrière. Il avait notamment participé à deux éditions du Trooping the Colour et porté le drapeau mauricien en Angleterre. La boxe occupait également une place importante dans sa vie. Il devait participer à un Charity Shield dans les jours suivant son décès et envisageait de devenir coach.

Avant les funérailles, ces mêmes soldats lui ont rendu hommage lors d'une parade. Le cortège a quitté la résidence de son grand-père, Mahen Jussun, à Paillote, avant de rejoindre Solferino. «Il adorait les défis et détestait rester sans but. Il avait toujours quelque chose en tête», conclut Ayushsingh.

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