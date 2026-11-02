Madagascar: Avaradrano - L'association Fanjiry soutient un développement collectif

L'association Fanjiry s'implante dans l'Avaradrano. Sa présidente nationale a distribué des aides et appelé à une mobilisation collective lors d'une cérémonie organisée à Ambohimangakely, le 31 octobre.

Elisa Randrianirina, première dame, défend l'idée d'un développement auquel chacun contribue. Elle estime que tous les acteurs, de l'État aux citoyens, ont un rôle à jouer. « De nombreux parents se battent au quotidien, beaucoup de femmes souhaitent entreprendre et de nombreux jeunes ont des projets et du courage, mais n'ont pas encore les moyens de se lancer. C'est là que chacun est indispensable : État, collectivités territoriales, associations, secteur privé et citoyens », a-t-elle déclaré samedi, lors de la cérémonie d'implantation officielle de son association Fanjiry dans le district d'Avaradrano.

Elle a notamment insisté sur la nécessité de ne laisser personne de côté. « Il n'y aura pas de développement durable tant que des Malgaches seront réduits à mendier au bord des routes. Il n'y aura pas de société forte si nous ne veillons pas les uns sur les autres. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour illustrer sa vision, elle a cité quatre exemples. « Aider une mère de famille à lancer une activité génératrice de revenus, c'est soutenir tout un foyer. Donner à un jeune les outils et le savoir-faire nécessaires pour travailler, c'est lui ouvrir des perspectives d'emploi et d'avenir. Appuyer une association qui accompagne les personnes vulnérables, c'est consolider un réseau de solidarité au-delà d'une aide ponctuelle. Soutenir un projet choisi par les habitants et leur commune, c'est encourager un développement local fondé sur la participation de la population. »

L'association a traduit cette approche par plusieurs actions sociales dans différentes régions. Dans le district d'Avaradrano, elle a distribué du matériel et des intrants agricoles, notamment des milliers de pelles, ainsi que des arrosoirs, des pulvérisateurs, des brouettes, des engrais et des semences.

Interventions

Elle a également fourni des équipements destinés à faciliter le travail et à développer des activités génératrices de revenus, dont des machines et du matériel de couture, des machines de transformation agroalimentaire, des appareils pour la préparation de jus de fruits et du matériel de boulangerie et de pâtisserie.

À Toamasina, dans la région Atsinanana, Fanjiry a proposé des cours de soutien gratuits après le passage du cyclone. L'association a également organisé une campagne de circoncision à Antananarivo et mené des opérations de curage des canaux et de nettoyage des quartiers dans les zones basses. À Toliara, Betroka, Vohipeno, Farafangana et Ambilobe, elle a équipé des structures accueillant des orphelins, des enfants vulnérables et des personnes en situation de handicap. « Un soutien mutuel, pas un simple don », a souligné sa présidente fondatrice.

Les interventions de Fanjiry portent sur les projets communautaires, la santé et la protection de l'environnement. Elles accordent une attention particulière au développement humain, aux enfants, aux femmes et aux mères de famille.