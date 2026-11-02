Madagascar: Sport automobile/GT3 - Iaro Razanakoto triomphe en Thaïlande

2 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le pilote malgache Iaro Razanakoto a décroché hier à Buriram, en Thaïlande, sa première victoire en GT3. Il devient ainsi le premier Africain à s'imposer dans cette catégorie en Thailand Super Series.

Une victoire pour clore la saison. L'hymne national malgache, « Ry Tanindrazanay Malala », a retenti hier sur le circuit international de Chang, à Buriram, en Thaïlande. Champion de Thaïlande en GT4 en 2025, Iaro Razanakoto a remporté sa première course en GT3 dès sa première saison dans la catégorie.

Associé au pilote thaïlando-norvégien Sandy Kraokew Stuvik, le Malgache s'est imposé au volant d'une Audi R8 Evo 2 arborant désormais les couleurs blanc, rouge et vert. Le duo a remporté la deuxième course de la quatrième et dernière manche des Thailand Super Series (TSS), après avoir terminé quatrième de la première course, samedi.

Fierté nationale

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« Mon rêve s'est enfin réalisé, dix ans plus tard, après tant d'efforts. Je remporte enfin ma première victoire en GT3. Je dédie cette victoire à tous les Malgaches et à l'Afrique », a écrit Iaro sur Facebook hier. Pour cette dernière manche, son écurie avait accepté qu'il représente pleinement Madagascar, avec une voiture aux couleurs du drapeau national. Iaro et Sandy avaient auparavant décroché deux troisièmes places, à Bangsaen, en juillet, puis à Sepang, en Malaisie, début octobre. Lors de la manche d'ouverture, disputée sur le même circuit de Buriram, ils s'étaient classés cinquièmes.

En Malaisie, le duo était passé tout près de la victoire. Victime d'un accrochage lors de la première course, il avait mené la seconde jusqu'au dernier tour, avant d'être gêné par un concurrent en GT4, puis dépassé par son principal rival. Ce premier succès en GT3 marque une nouvelle étape dans la progression du pilote malgache en compétition automobile en Asie du Sud-Est.

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